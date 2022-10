150 M$ de fonds publics dans des firmes du mandataire de Fitzgibbon

Québec a investi près de 150 millions $ dans six entreprises codétenues par une firme de Michel Ringuet alors que celui-ci était mandataire de la fiducie du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Les investissements ont été faits en 2020 et en 2021, soit avant que M. Ringuet ne cède sa place, à Banque Nationale Trust, comme mandataire de M. Fitzgibbon, en janvier 2022.

Les entreprises en question – Lion Électrique, LMPG, E2IP, Averna, Gelpac et Meubles Saint-Damase – comptent toutes parmi leurs actionnaires W Investments, une firme de placements cofondée par Michel Ringuet en 2019.

Ce sont donc six des 13 entreprises québécoises que compte actuellement W Investments dans son portefeuille qui ont bénéficié d’un coup de pouce de Québec.

Les liens entre M. Ringuet et le ministre Fitzgibbon n’ont joué aucun rôle dans ces transactions, a assuré hier au Journal David Waddell, cofondateur et associé principal chez W Investments.

« En aucun moment je n’ai eu connaissance que Michel Ringuet ait pu intervenir [au nom] des entreprises qu’on a en portefeuille », a-t-il insisté.

Pas d’intervention politique

« S’il faut soutenir nos entreprises en portefeuille, on va le faire, mais ce n’est vraiment pas via des interventions auprès du ministre, quel qu’il soit. Ce n’est pas une façon de procéder chez W », a-t-il ajouté.

Selon M. Waddell, « la majorité des entreprises en croissance au Québec » bénéficient d’une aide de l’État.

« On n’a pas besoin de connaître qui connaît quelqu’un qui connaît un ministre, lance-t-il. On va sur le site d’Investissement Québec, il y a un paquet de programmes d’aide aux entreprises qui existent. »

Les grands patrons d’E2IP, Eric Saint-Jacques, et d’Averna, François Rainville, ont tous deux soutenu au Journal n’avoir eu aucune discussion avec MM. Fitzgibbon ou Ringuet à propos du financement de leur entreprise.

« Je ne connais pas Michel Ringuet », a affirmé M. Rainville, en précisant qu’il s’est « toujours tenu très loin de la politique ».

« On génère des profits, on n’est pas en difficulté et il n’y a personne qui est venu nous aider à sortir du trouble », a-t-il martelé. Selon lui, l’investissement de Québec dans Averna a permis de repousser un acquéreur étranger.

Manque de transparence

Patric Besner, vice-président de l’Institut sur la gouvernance, ne croit pas que M. Fitzgibbon devait se récuser dans ces dossiers. Il estime toutefois que le ministre aurait dû se montrer plus transparent.

« Malgré le fait qu’il n’y a peut-être pas de conflit d’intérêts, c’est sûr et certain qu’autant pour l’entreprise que pour M. Fitzgibbon, ce n’est pas une mauvaise chose d’être encore plus transparent, surtout qu’il a eu certaines problématiques par le passé, notamment avec la commissaire à l’éthique, a déclaré M. Besner. Autrement dit, il doit y avoir un sans-faute de son côté [...] principalement [en ce qui a trait à] la perception de la population, d’autant plus qu’il est devenu superministre. »

– Avec la collaboration de Philippe Langlois, Agence QMI

Qui est Michel Ringuet ?

PDG du Groupe Master de 2007 à 2016

Mandataire de la fiducie sans droit de regard de Pierre Fitzgibbon de 2018 à 2022

Administrateur de Lion Électrique, LMPG, Meubles Saint-Damase et Averna

Entreprises du portefeuille de W Investments ayant reçu des fonds d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie en 2020 et 2021

Lion Électrique

50 M$ en prêt du MEI

18,9 M$ en actions à IQ

LMPG

26 M$ en actions à IQ

24 M$ en actions au MEI

E2IP

8 M$ en prêt convertible d’IQ

Averna

6,9 M$ en actions à IQ

Gelpac

7,4 M$ en prêts d’IQ

2,9 M$ en prêts sans intérêt du MEI

Meubles Saint-Damase

1,7 M$ en prêt d’IQ

2,4 M$ en prêts sans intérêt du MEI