5 trucs pour mieux gérer les dettes en période d’inflation

Avec la montée en flèche du coût de la vie, il se peut que votre budget soit plus serré par les temps qui courent. Toutefois, il est important que cette réalité ne vous entraîne pas dans une spirale de l’endettement et au bord de la faillite.

En prenant conscience de votre situation financière, vous serez à même d’éviter cette avenue tant redoutée. Après tout, on n’a pas de contrôle sur le prix de l’essence ou du lait, mais les dettes, on peut toujours s’en occuper !

Voici 5 conseils du conseiller en finances personnelles, Jean Fortin, pour gérer vos dettes en cette période d’inflation.

1. Faites l’inventaire de vos dettes

D’abord, notez chacune de vos dettes (prêt personnel, marge et carte de crédit, etc.) en indiquant le montant dû, le taux d’intérêt et le paiement mensuel. Le montant qui leur est accordé tous les mois ne devrait jamais dépasser 15 % de votre chèque de paie.

Ensuite, profitez-en pour mesurer votre niveau d’endettement avec l’outil dont se servent les institutions financières lors d’une demande de prêt, le ratio d’endettement.

2. Remboursez vos cartes de crédit le plus rapidement possible

Vos dettes sur vos cartes et marges de crédit ont généralement le taux d’intérêt mensuel le plus élevé. C’est donc elles qui risquent de vous entraîner dans le cercle vicieux de l’endettement.

Si vous avez des soldes de cartes de crédit impayés et que vous avez une portion inutilisée d’une marge de crédit, vous devriez rembourser les cartes avec celle-ci. Pour un montant total de 5 000 $, vous pourriez ainsi économiser environ 1 200 $ en frais d’intérêt.

Évidemment, il est déconseillé d’emprunter de l’argent sur une carte de crédit pour effectuer le paiement minimum sur une autre. Cela ne fait que déplacer le problème.

3. Faites un budget et un plan de réduction de dettes

Pour vous assurer de ne pas combler les fins de mois avec du crédit, établissez un budget mensuel réaliste de vos dépenses incluant le paiement mensuel pour vos dettes. Évitez la fameuse page blanche et optez plutôt pour un outil de budget en ligne qui fera les calculs pour vous et la liste des dépenses à ne pas oublier.

En préparant votre plan de réduction de dettes, concentrez vos efforts d’abord sur celles ayant le plus haut taux d’intérêt, puis attaquez-vous en premier à celle avec le plus petit solde. Régler une dette une à la fois vous donnera de petites victoires qui vous encourageront à poursuivre sur la bonne voie. Chaque paiement mensuel sur une dette en moins signifie plus d’argent dans vos poches!

4. Limitez le nouvel endettement

Pour vous sortir la tête hors de l’eau, rien ne sert de réduire vos dettes d’un côté si vous vous endettez de l’autre. Ne conservez qu’une ou deux cartes de crédit. Laissez-les à la maison lorsque vous magasinez et évitez à tout prix les offres de « Achetez maintenant et payez plus tard ». Elles laissent croire qu’on peut se permettre tout... ou presque, encouragent les achats impulsifs, s’ajoutent sans que vous vous en rendiez compte à votre endettement et peuvent avoir un impact négatif sur votre dossier de crédit.

5. Consultez un expert pour vous guider

En appelant un expert en finances personnelles, comme Jean Fortin, vous pourrez parler à un conseiller ou obtenir une consultation en personne. C’est confidentiel, sans frais et sans obligation.

En prenant vos finances personnelles en main, vous serez exactement où vous en êtes, vous aurez les réponses à vos questions et de précieux conseils pour mieux gérer votre argent!

N’attendez plus avant de prendre vos finances en main et communiquez dès aujourd’hui avec un conseiller chez Jean Fortin.