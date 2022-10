PIGEON, Marie-Josephe



Le 15 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Josephe Pigeon, épouse de feu Maurice Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée, Lise, Andrée, Yves, Jean et Julie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 5 novembre 2022 de 13h à 15h.