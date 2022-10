BOMHOWER, Gisèle



Paisiblement et entourée de sa famille, le 21 octobre 2022, Mme Gisèle Bomhower est décédée à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse de feu M. Gilles Amyot.Elle laisse dans le deuil son conjoint Mario Mallette, ses fils Sylvain (Mylène), Martin (Marie-Ève) et Marco (Caroline), ses petits-enfants Ariane (Jesse), Laurie Ève, Raphaël (Marie), Jade, Samuelle, Benjamin, Élie, Anaïs et Zack Olivier, ses frères Serge (Linda) et Guy (Nicole), les enfants de son conjoint Chantale, Jocelyn et Alain, son beau-frère Anger (Suzanne), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 6 novembre à compter de 13h30 à laSTE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne liturgie de la Parole suivra à 16h30 au salon funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Jean-Philippe Parent ainsi que les membres de son équipe pour les bons soins offerts à Mme Bomhower.