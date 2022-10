MARCOTTE, Louis



À Montréal, le 7 octobre 2022, est décédé tout doucement, à l'âge de 94 ans, monsieur Louis Marcotte.Il va rejoindre son épouse Madeleine Tardif et laisse dans le deuil ses enfants Denise et Jean (Diane Icebound), ses petits-enfants Karine (Eric Lapierre), Martin (Caroline Bourgeois) et ses arrière-petits- enfants Anthony, Emile et Maélie.Dernier survivant de sa fratrie, il laisse aussi dans le deuil ses beaux- frères et sa belle-soeur, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.Toujours prêt à rendre service et à veiller à ce que tout soit fait de façon juste et équitable, il s'est beaucoup impliqué dans les activités de sa résidence et va manquer à tous ceux qu'il a côtoyés.Tout le monde se rappellera son sourire taquin et les nombreuses expériences de vie qu'il racontait.La famille recevra vos témoignages le samedi 29 octobre de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.