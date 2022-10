CROUSSET, Daniel



À Boucherville, le 8 octobre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé Monsieur Daniel Crousset, époux de Madame Danielle Brault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yannick (Christine), Véronique (François), Steve (Caroline), Catherine (Jean-Sébastien), sa mère Gisèle, sa soeur Manon (Roch), ses frères Jean-Guy (Chantal) et Sylvain (Édith), ses petits-enfants Raphaël, Aymerick, Youri, Arielle ainsi que Éléonore, Matis et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 octobre 2022 de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CLSC des Seigneuries: Soutien à domicile pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.