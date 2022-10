LAFRANCE BIGRAS, Denise



À St-Eustache, le 21 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Denise Bigras, épouse de Monsieur Romuald Lafrance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Daniel Walker), Lucie (Mario Mainville), Mario et Benoît (Roxan Toth), ses petits-enfants : Francis, Suzie, Simon, Caroline, Émilie, Roxane, Maude et Alexandra, ses arrière-petits-enfants, son frère Claude (Monique) et sa soeur Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 octobre de 11h à 14h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 dans la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.