Affronter l’apocalypse avec Mathieu Cyr et Olivier Martineau

Les humoristes Mathieu Cyr et Olivier Martineau uniront leurs forces l’an prochain à l’occasion d’une toute nouvelle tournée commune: Avant la fin du monde, qui se mettra en branle à compter de janvier.

Il y a quelque temps que les deux humoristes cherchaient le bon moment pour collaborer sur un projet. Les astres se sont finalement alignés dernièrement; comme la tournée de Mathieu Cyr venait de se terminer et que celle d’Olivier Martineau tirait à sa fin, leurs agendas respectifs se trouvaient enfin plus aérés.

Le concept s’est alors imposé de lui-même, tout comme le mot d’ordre pour cette tournée: “sortir du lot”.

“Il y a tellement de nouveaux spectacles d’humoristes qui sortent régulièrement. C’est super le fun, c’est certain. Mais il faut de plus en plus trouver une manière de sortir du lot si on veut remplir nos salles”, avance Mathieu Cyr en entretien au Journal.

C’est donc exactement ce qu’ils ont l’intention de faire avec Avant la fin du monde, et ce autant dans le fond que dans la forme. Car les deux complices mettront en scène rien de moins que l’apocalypse dans les salles où ils passeront. Leur parterre représentera ainsi les seuls et uniques survivants de cette fin du monde (fictive, précisons-le) le temps d’une soirée brodée d’humour traditionnel, mais également de sketchs et de chansons.

“Plus drôle qu’engagé”

N’allez tout de même pas croire que Mathieu Cyr et Olivier Martineau en profiteront pour ridiculiser la guerre, le réchauffement climatique ou toute autre cause possible de cette apocalypse. Les deux complices n’ont aucunement l’intention de faire la morale à leurs spectateurs, ni de minimiser des enjeux aussi importants.

“On veut se décoller de la réalité, alors c’est certain qu’on ne fera pas de l’humour politique. Je ne dis pas qu’on ne fera pas un gag sur la situation actuelle si on a un super bon flash, mais on veut être plus drôles et irrévérencieux qu’engagés”, précise Mathieu Cyr.

C’est donc du côté du Zénith de St-Eustache qu’Avant la fin du monde décollera en janvier prochain. On sait également que la tournée s’arrêtera du côté de Brossard, au Club Dix30, en mars. Quant aux autres dates, elles seront dévoilées de manière hebdomadaire sur les réseaux sociaux des humoristes, à raison d’un diffuseur à la fois.

Pourquoi? Pour ”alimenter le buzz”, avance Mathieu Cyr. Mais aussi pour demeurer conséquent avec le thème de leur spectacle.

“On parle de la fin du monde; ce serait un peu nono de prévoir trop d’avance, non?” laisse-t-il tomber en riant.