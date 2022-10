LEHOUX, Louis-Aimé



À Longueuil, le 19 octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Louis-Aimé Lehoux, fils de feu Hector Lehoux et de feu Laétitia Vachon, marié à feu Lise Homier et conjoint de Clarisse Deslandes.Il laisse aussi dans le deuil ses enfants Nathalie (Claude Poulin), Patrice et Mylène (Barry Hall), ses petits-enfants Alex et Vincent, son frère Pierre-Yves, sa soeur Jacynthe, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Monseigneur Coderre pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de Parkinson Québec serait apprécié en la mémoire de Louis-Aimé Lehoux.