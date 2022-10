HURTEAU (née GAGNON)

Marie-Claire



Au Manoir St-Patrice à Laval, le dimanche 23 octobre 2022, est décédée, à l'âge de 94 ans, madame Marie-Claire Gagnon, épouse de feu monsieur Jacques Hurteau.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Denise, Diane (Jacques) et Sylvie (Patrick), ses petits-enfants Serge (Josée), Stéphane (Myriam), Yves (Cathie), Sarah (David), Sébastien (Sandra), Nancy (Mathieu) et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Claudie, Maryse, Annabelle, Marysol, Alexandre et Emilia, sa belle-soeur Monique (feu Roger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera aule mardi 1er novembre 2022, dès 10h, suivi de la cérémonie directement au salon du Complexe à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Laval seraient appréciés.