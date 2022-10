Un retour plus rapide que prévu pour Brad Marchand dans la formation des Bruins?

La convalescence de l’attaquant étoile des Bruins de Boston Brad Marchand se déroule si bien qu’il devrait faire un retour au jeu dans les prochains matchs, selon son entraîneur-chef Jim Montgomery.

Après être passé sous le bistouri pour traiter des blessures à ses deux hanches, le 27 mai dernier, le fougueux Néo-Écossais devait rater environ six mois d’action. On ne sait pas encore quand il pourra être de la formation des Bruins, mais il jouera assurément avant l’Action de grâce américaine, le 24 novembre.

En attendant, Marchand a retrouvé Jake DeBrusk et Patrice Bergeron sur le premier trio à l’entraînement, mercredi. Les Bruins recevront les Red Wings de Detroit jeudi.

«J'aimerais voir [Marchand] jeudi, a indiqué Montgomery, selon des propos repris et traduits par le LNH.com. Il devancerait son échéancier de cinq semaines. Je ne m'attends toutefois pas à ce qu'il joue jeudi. Il se rétablit plus vite que prévu.»

Le pilote des Bruins a d'ailleurs avoué qu'il «suppliait les médecins chaque jour» de permettre à Marchand de faire son retour, et qu'il n'excluait pas la possibilité que ce scénario se concrétise dans les deux prochaines semaines.

De son côté, l’ailier de 34 ans a confirmé qu’il commençait à retrouver ses aises sur la patinoire.

«J'aimerais accélérer les choses un peu, mais ce n'est pas entre mes mains, a-t-il glissé. Je laisse donc les préparateurs physiques et les médecins faire leur travail. Je m'approche d'un retour, c'est certain. Chaque fois que je participe à un entraînement complet avec l'équipe, c'est différent. On peut voir que mon “timing” n'est pas encore à point, mais chaque jour je fais du progrès et je me rapproche du but.»

Malgré l’absence de leur meilleur pointeur et de leur défenseur numéro 1 en Charlie McAvoy, les Bruins connaissent un excellent début de saison, eux qui affichent un dossier de 5-1-0. Cet excellent départ a permis à Marchand d’être plus patient dans sa remise en forme.

«C'est une épée à double tranchant, a-t-il dit. Tu veux faire partie des succès de l'équipe, mais ça rend les choses plus faciles quand l'équipe gagne comme elle le fait en ce moment. Si nous avions une fiche de 1-6, l'histoire serait complètement différente. J'aurais probablement tenté un retour au jeu il y a un mois.»

En carrière, Marchand a inscrit 351 buts et 795 points en 874 parties.