GÉLINAS, André



À La Maison de soins palliatifs La Traversée, 5100 Montée Ryan, Tremblant, le dimanche 16 octobre 2022, après un long et ardu combat contre le cancer est décédé paisiblement Monsieur André Gélinas à l'âge de 74 ans, fils de feu Lucille Pelletier et feu Gérald Gélinas de Shawinigan.Il laisse dans le deuil sa partenaire de vie des 32 dernières années Diane Martin, sa fille Michelle Martin et petite-fille et filleule Anna-Belle Martin.De sa première union avec feu Huguette Flageole, il laisse également dans le deuil, ses deux enfants, leur fille, Isabel Gélinas (Mario Beaulieu) ses petites-filles, Éliane et Émilie Beaulieu ainsi que leur fils Frédéric Gélinas.Il laisse également sa soeur, Carole Gélinas (Jacques Painchaud), ses nièces Julie, Évelyne (Sébastien Martel), leurs filles, Coralie, Kaylee Rose, Alicia et Livia.Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs et autres membres des familles Gélinas, Pelletier, Flageole et Martin ainsi que des amis(es).Nous ne pouvons oublier sa fidèle compagne Leila G (sa chienne) avec qui il faisait des tours de John Deere, Gator depuis quelques années.Le service religieux, en présence des cendres, sera célébré le vendredi 11 novembre 2022 à 11h, en l'église Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 1Z8 (sortie 43/autoroute 15). Les portes de l'église ouvriront à 10h afin que la famille puisse recevoir l'expression des sentiments de sympathie.L'inhumation aura lieu ultérieurement à Shawinigan dans le lot de la famille Gélinas en présence de la famille immédiate seulement.Monsieur Gélinas était un homme d'affaires connu dans la région de Saint-Jérôme où il a eu ses bureaux d'affaires, oeuvrant dans le domaine de la construction commerciale, industrielle et institutionnelle. Il avait fait ses études au Collège de Shawinigan en Génie civil comme technologue professionnel, avait également suivi des formations spécialisées en électricité, plomberie, soudure, mécanique, etc….Il a également fait des études à l'Université McGill en finance et obtenu un diplôme comme évaluateur immobilier, donné des cours en lecture de plans à la Commission Scolaire de Montréal et a toujours suivi une formation continue dans le domaine du bâtiment.Il a utilisé toutes ses connaissances afin de continuer avec le domaine d'Inspection en Bâtiments et d'Expertise en Bâtiments et a été souvent retenu à la Cour pour ses très grandes connaissances dans tous les domaines reliés au bâtiment.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de Sainte-Agathe en oncologie et aux soins palliatifs pour les soins prodigués. La famille remercie également tout le personnel de la maison de soins palliatifs La Traversée, Tremblant, pour leur soutien, les meilleurs soins possibles et le confort prodigué en fin de vie.André tenait à remercier du plus profond de son coeur sa fille Michelle Martin pour tout le travail exceptionnel qu'elle a fait pour lui, plus particulièrement au cours des trois dernières années afin de l'aider à finaliser la liquidation de sa machinerie, ses outils et autres.