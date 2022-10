Controverse sur le service en français: une réouverture réussie pour le Bab Sang

Avec un menu traduit en français et une employée portant le même nom de famille que le maire de Québec, le restaurant coréen Bab Sang a rouvert ses portes mercredi soir au grand plaisir de ses nombreux clients.

«J’ai trouvé quatre heures dans mon horaire et je suis contente de les aider. Ils sont adorables», a lancé Béatrice Marchand, une étudiante à l'École du Barreau du Québec qui n’a aucun lien de parenté avec Bruno Marchand.

La jeune femme n’a pas chômé mercredi à travers l’accueil des clients, les commandes à emporter, les réservations téléphoniques et la facturation à compléter. Au bout du fil, les appels étaient un peu plus longs en raison des messages d’encouragement.

Sans être totalement bondée, la salle à manger a été très occupée. Déjà, le personnel souriant a appris quelques formules d’usage comme «bon appétit».

Le Journal a pu déguster un excellent «Bul-go-gi BBQ», soit des tranches de bœuf grillé et mariné à la coréenne.

Une fierté à développer

Pris dans une saga politico-linguistique, le restaurant de l’avenue Maguire, à Sillery, a fait les manchettes depuis le 12 octobre parce qu’il y était presque impossible d’obtenir un service en français.

Sans présenter d’excuses formelles, Bruno Marchand a admis qu’il aurait dû faire preuve de davantage de «bienveillance» dans ce dossier.

Le maire avait auparavant affirmé que la pénurie de main d’œuvre ne doit pas être un «prétexte» pour ne pas servir les clients en français. M. Marchand a convenu qu’il aurait «certainement» pu s’exprimer différemment.

«On manque effectivement de bienveillance envers nos commerçants qui prennent l’initiative de venir s’installer. Déjà d’ouvrir un commerce pour un Québécois francophone, c’est beaucoup d’efforts. Donc, quelqu’un qui décide de se déraciner, ça prend un peu de bienveillance communautaire.

Il faut développer une fierté de les voir apprendre au lieu d’être en colère», a expliqué Stéphanie Salmaan, première cliente de la soirée avec son conjoint et leur fils de 21 mois.

«C’était un peu mal avisé de la part du maire», a ajouté Marc Boivin, grand amateur de nourriture coréenne.

«Ça m’a surpris venant de lui qui a travaillé chez Centraide. Mais il s’est excusé et c’est parfait comme ça», a affirmé un autre client qui a exigé l’anonymat.

Le restaurateur n’a pas voulu commenter sa réouverture. Son entourage explique qu’il souhaite protéger ses enfants «qui ne connaissent pas le racisme».

Ce dernier pourra compter sur des employés temporaires et sur des serveurs bénévoles pour rouvrir son restaurant et y offrir un service en français.

Conclusion positive

Le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Maguire s’est dit heureux de voir qu’à la fin, les gens se rangent solidairement derrière le propriétaire.

«Je suis très fier de la réaction des gens du quartier. Des citoyens, des politiciens et des commerçants sont prêts à l’aider. Ils comprennent bien la situation et ils veulent la corriger pour bien l’accueillir. On est dans une situation d’adaptation et non d’une négation du fait français», a commenté Bruno Salvail.

Selon lui, on exigeait que le restaurateur apprenne une troisième langue en quatre mois à peine.

«D’où mon appel à la tolérance. Il va l’apprendre. Je ne suis pas inquiet. Dans six mois à un an, il va être capable de tenir une conversation en français.»