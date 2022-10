Des athlètes professionnels laissent tomber Kanye West

Le joueur de basketball Jaylen Brown, des Celtics de Boston, et le footballeur des Rams de Los Angeles Aaron Donald ont quitté les rangs de l’agence Donda Sports, fondée par le rappeur Kanye West.

Les deux athlètes professionnels estiment inacceptables les commentaires antisémites de l’artiste se faisant désormais connaître sous le pseudonyme Ye.

«Dans les 24 dernières heures, j’ai pu réfléchir afin de mieux comprendre pourquoi mes commentaires précédents relatifs à ces remarques publiques dénuées de sensibilité manquaient de clarté, a admis Brown dans un communiqué diffusé sur Twitter, après avoir affirmé la veille qu’il allait demeurer dans l’écurie de Donda Sports. Je m’en excuse et je veux être concis. Je continuerai de m’élever fortement contre l’antisémitisme, les discours haineux et la rhétorique blessante de toute nature.»

«À la suite de discussions, je reconnais qu’il y a eu des passages dans mes déclarations qui ne correspondent pas à mes valeurs dans cet espace. Pour cela, je mets fin à mon association avec Donda Sports.»

Les parents doivent inculquer de bonnes leçons

Quant à Donald, qui, à l’image de Brown, s’était entendu avec cette firme en mai, il a évoqué l’importance de prêcher par l’exemple.

«Comme parents et membres de la société, nous avons la responsabilité de transmettre un message fort montrant que les mots et les actions de haine ont des conséquences. On doit mieux faire en tant qu’êtres humains, a-t-il évalué par le biais de Twitter. Nous ne considérons pas que nos croyances, voix et gestes doivent se situer dans un lieu qui prône l’oppression et les fausses représentations en se basant sur la race, l’appartenance ethnique et le milieu de vie.»