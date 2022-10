Devriez-vous rembourser vos dettes avec vos REER?

Quand on est endetté et à la recherche de solutions, on peut être tenté de décaisser ses REER pour rembourser ses créanciers. Attention, car cela pourrait contribuer à vous enfoncer davantage!

• À lire aussi: Dépensez les points Air Miles qu’il vous reste

Avant d’aller consulter un professionnel en insolvabilité, les consommateurs font généralement tout ce qui est en leur pouvoir pour se sortir d’une situation d’endettement. Emprunt d’argent à des proches, prêts rapides à haut taux d’intérêt, vente de biens, etc. Et lorsqu’ils ont réussi à économiser pour leur retraite, plusieurs décident aussi de décaisser leurs REER pour parer au plus pressé et espérer ainsi régler leur problème d’endettement. Mais non seulement ce n’est qu’une solution temporaire, mais cela risque aussi de rendre la situation pire qu’elle ne l'était déjà.

Perdant sur tous les tableaux

Il n’est pas rare que les personnes qui viennent consulter Véronique Lalonde, syndique autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot, aient décaissé leurs REER avant de se rendre à l’évidence et de prendre rendez-vous avec un professionnel de l’insolvabilité. «Cela peut aider de façon temporaire, mais cela ne règle pas le problème à la source. De plus, le décaissement crée une dette d’impôt supplémentaire», prévient-elle. Il y aura en effet des répercussions à court et à plus long terme.

«D’abord, l’institution financière effectuera une retenue à la source. En fonction de la somme retirée, cela peut représenter 10 à 30% du montant. De plus, ce retrait de vos REER vient également s’ajouter à vos revenus annuels, ce qui pourrait faire augmenter votre taux d’imposition», dit-elle.

Par exemple, admettons que vous touchiez un salaire de 40 000$ par an et que vous préleviez 15 000$ de vos REER. Dans ce cas, la banque retiendra 20% de ce montant, mais vous devrez déclarer malgré tout 55 000$ de revenus annuels, ce qui fera grimper votre taux d’imposition à 37%. «Vous pourriez donc vous retrouver avec une dette d’impôt supplémentaire à verser aux autorités fiscales, ce qui accroîtra encore plus votre endettement», mentionne la syndique.

À cela s’ajoute aussi la perte potentielle d’allocations, de crédits et déductions lors de votre prochaine déclaration fiscale, en raison de l’augmentation de vos revenus.

Deux situations de décaissement

Véronique Lalonde rappelle qu’un REER ne devrait être décaissé que dans deux situations: le Régime d’accession à la propriété (RAP) et le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP). Avec le RAP, on peut retirer jusqu’à 35 000$ de ses REER sans être pénalisé fiscalement. On dispose ensuite de 15 ans pour rembourser ce montant dans ses REER.

Dans le cadre du REEP, il est possible de retirer jusqu’à 10 000$ par an à concurrence d’un montant total de 20 000$ dans les cinq ans à partir du premier retrait, afin de payer ses frais de scolarité ou ceux de son conjoint. On a ensuite un maximum de 10 ans pour les rembourser.

Rappelez-vous que tout décaissement entraînera la perte définitive de vos droits de cotisation à vos REER. «De plus, les sommes durement économisées pour la retraite seront définitivement perdues», déplore Véronique Lalonde. Elle rappelle aussi que le REER est insaisissable en cas de faillite ou de proposition de consommateur, à l’exception des cotisations des 12 derniers mois.

CONSEILS:

Les sommes que vous avez réussi à cotiser à vos REER devraient être réservées pour la retraite afin de vous assurer un niveau de vie plus confortable. De plus, cet outil d’épargne permet de reporter l’impôt, mais le fisc prélèvera sa part dès que vous les décaisserez, que vous soyez déjà à la retraite ou pas.

Si vous avez d’autres types d’épargne, comme un CELI ou un CPG enregistré, pigez plutôt dans ce bas de laine plutôt que dans vos REER. Ce n’est pas la solution idéale, mais c’est un moindre mal.

Vous avez cotisé au REER de votre conjoint et celui-ci effectue un retrait dans les trois ans suivant cette cotisation? Attention, car c’est vous qui recevrez la facture fiscale.