Écoparc industriel: Saint-Bruno-de-Montarville se positionne

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a l'ambition d'attirer des entreprises de haute technologie et des sièges sociaux dans son écoparc industriel qui verra le jour d’ici deux ans.

«On ne veut pas des entrepôts sans les administrations qui viennent avec. Il faut que ce soit un siège social. De plus, nous ne voulons rien qui a des cheminées», affirme le maire de Saint-Bruno, Ludovic Grisé Farand, qui occupe ses fonctions de maire depuis l’an dernier.

Le nouveau parc industriel sera situé au carrefour de l’autoroute 30 et de la route 116, deux artères importantes en Montérégie.

Le projet a attiré l’attention vers la fin de l’an dernier lorsque le promoteur Montoni a annoncé qu’il avait acquis, avec des partenaires, une portion de 4,3 millions de pieds carrés du site de ce futur écoparc. Deux bâtiments totalisant 1,6 million de pieds carrés y seront érigés, dans le cadre d’un investissement de plus de 450 millions $.

Le distributeur alimentaire Colabor y déménagera son siège social, alors que l’entreprise QScale prévoit y installer un centre de traitement informatique.

Aussi, l’an dernier, BMR avait fait part de son intention de déménager son siège social dans l’écoparc de Saint-Bruno, mais rien n’a encore été annoncé officiellement.

PHOTO COURTOISIE / Groupe Montoni

Le campus industriel de Montoni, dont les travaux ont commencé il y a quelques semaines, accueillera à terme, à l’automne 2024, environ 2000 employés.

Le projet respectera des normes environnementales très strictes pour atteindre la certification LEED v4 et la certification pour les bâtiments Carbone Zéro. Entre autres, des serres seront posées sur les toits pour réduire les îlots de chaleur et des panneaux solaires seront installés pour diminuer les dépenses en énergie.

Il y aura aussi sur le site des parcs, des pistes cyclables, une garderie, des restaurants et une salle de gym.

Un site très prisé

L’endroit retenu pour la réalisation du nouveau parc industriel est très prisé par les entreprises, non seulement parce qu’il est au croisement de deux routes importantes, mais aussi parce qu’il est à proximité de Montréal. «Nous avons eu quatre ou cinq demandes d'achat pour notre terrain», affirme le maire Grisé Farand. Trois autres terrains sont actuellement à vendre pour des occupants potentiels.

Depuis des années, la Ville refusait d’accélérer le développement de ce secteur. Or, la situation économique a changé la donne. «Dans un contexte d’inflation et d’augmentation des dépenses pour nos villes, nous voulons nous assurer que nos parcs industriels sont complets, explique Ludovic Grisé Farand. Nous voulons que tous les terrains disponibles soient occupés le plus rapidement possible pour que l’on puisse générer un maximum de revenus pour la Ville.»