NANTAIS, Agathe



Le 13 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Agathe Nantais, épouse de feu monsieur Joseph Arsenault, de Repentigny.Précédée de ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, elle laisse dans le deuil son frère Antoine, sa soeur Lucie, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 novembre 2022 de 9h à 11h30 au :Les funérailles auront lieu en l'Église de la Purification-de-la B.V.M à 11h30.