En décembre: le «Britishow» en résidence au Cabaret du Casino de Montréal

Avec une mouture actualisée, le spectacle «Britishow», qui retrace les grands pans de l’histoire musicale du Royaume-Uni, des Beatles à Coldplay, s’installera en résidence au Cabaret du Casino de Montréal à compter du 1er décembre.

Mis en scène et idéalisé par Mike Gauthier, la revue musicale britannique déploie sur scène sept artistes, dont Renée Wilkin, Yvan Pedneault et Pascal Dufour. Par le biais d’un «road trip» à travers le Royaume-Uni, elle revisite les grands classiques britanniques qui ont envahi les ondes radio nord-américaines, des années 1960 à 2015, pigeant dans le répertoire des Rolling Stones, The Who, The Dave Clark Five, Queen, Led Zeppelin, Genesis, Adele et plusieurs autres.

Le «Britishow», qui évoque aussi la monarchie, l’univers de James Bond et ses icônes populaires, sera au Cabaret du Casino de Montréal du 1er au 11 décembre, puis en tournée partout au Québec. Philippe Turcotte en assure la direction musicale.

Plus de détails sont disponibles en ligne.