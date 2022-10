Félix Auger-Aliassime gagne en territoire hostile

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a fait fi de la foule encourageant son rival, le Suisse Marc-Andrea Huesler, pour s’imposer en trois manches de 6-7 (3), 6-4 et 6-4, mercredi, dans un match de premier tour au tournoi de tennis de Bâle.

Couronné champion lors de ses deux compétitions précédentes, à Florence et à Anvers, le vainqueur a failli connaître un sort différent en sol helvète. Le 62e joueur mondial et détenteur d’une invitation des organisateurs l’a gardé sur le terrain pendant 2 h 18 min. Il a fallu l’avant-dernier jeu pour permettre à «FAA» de prendre l’ascendant. Une belle montée au filet lui a valu de réussir le bris et de servir pour la victoire. L’athlète de l’unifolié n’a pas manqué sa chance, empochant tous les points du dernier jeu.

Troisième tête de série et neuvième raquette de l’ATP, Auger-Aliassime a dominé 17 à 13 pour le total d’as. Il a gagné 89 % des points disputés sur son premier service, comparativement à 75 % pour Huesler. Également, le joueur de la Belle Province n’a pas eu à sauver son service une seule fois et a réussi deux bris en cinq occasions.

Au prochain tour, il se mesurera au Serbe Miomir Kecmanovic, qui occupe la 28e place du circuit professionnel.

Leylah Fernandez file en quart

Au Challenger de Tampico, au Mexique, la Québécoise Leylah Fernandez a poursuivi sa route en battant en huitièmes de finale la Chinoise Xiaodi You en deux manches de 6-3 et 6-2.

Le premier set a été à sens unique, la 40e raquette mondiale et troisième tête de série brisant le service de sa rivale de 26 ans à deux reprises.

You a surpris Fernandez en deuxième manche en volant rapidement son service. L’athlète de 20 ans n’a toutefois pas paniqué, tirant avantage des difficultés avec les balles de la 271e joueuse au classement de l’ATP pour lui ravir son service quatre fois.

La Chinoise n’a finalement jamais été dans le coup, elle qui n’a pu composer avec la précision de la Lavalloise. Elle a remporté moins de la moitié des points sur son service, alors que Fernandez a enregistré un beau taux de réussite de 68 % à ce chapitre.

Au tour suivant, elle croisera le fer avec sa compatriote canadienne Rebecca Marino, la huitième tête de série. La vétérane de 31 ans est difficilement venue à bout de la Japonaise Moyuka Uchijima mercredi. Elle s’en est sortie en 2 h 49 min avec le pointage de 7-6(4), 6-7(8) et 6-3.

Denis Shapovalov se venge

À Vienne, en Autriche, l’Ontarien Denis Shapovalov a pris sa revanche sur l’Américain Taylor Fritz, qu’il a défait en trois sets de 6-1, 4-6 et 6-3 au deuxième tour.

Le gagnant a ainsi racheté sa défaite en demi-finale du tournoi de Tokyo subie plus tôt ce mois-ci contre son rival du jour. Le 19e joueur de l’ATP a réussi un bris-clé à l’avant-dernier jeu afin de se donner l’opportunité de servir pour la rencontre. Il a signé un deuxième gain en autant de jours, ayant battu l’athlète local Jurij Rodionov la veille.

«Shapo» a conservé un pourcentage de réussite de 51 % sur ses premiers services, tandis que Fritz, 10e sur la scène internationale, a conclu à 63 %. Chaque homme a claqué 10 as, mais le Canadien a totalisé quatre bris, deux de plus que le perdant.

À l’étape suivante, Shapovalov se mesurera au Britannique Daniel Evans (26e).