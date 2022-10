Fusillade à Trois-Rivières: le suspect pourrait se trouver dans la région de Montréal

La police demande l’aide du public pour retrouver l’individu qui aurait ouvert le feu en direction d’une personne, sans toutefois l’atteindre, il y a une semaine, à Trois-Rivières, en Mauricie.

Considéré comme armé et dangereux, Jérémy Mongrain est activement recherché par les policiers.

Dans la soirée du 20 octobre, il aurait ouvert le feu sur la rue Morrissette, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine. Par chance, personne n’a été blessé.

Le jeune homme de 23 ans est le principal suspect dans cette affaire.

Selon les autorités, Mongrain, qui traîne un lourd passé criminel, serait en cavale et pourrait se trouver dans la grande région de Montréal.

«Compte tenu que le suspect puisse toujours être en possession d’une arme à feu, on invite les citoyens à ne pas l’approcher, mais à composer le 911», a fait savoir la police de Trois-Rivières dans un communiqué.

Jérémy Mongrain aurait l’habitude de dormir dans des hôtels et serait «toujours accompagné de fréquentations», selon la police.

Le suspect recherché mesure 1,74 mètre (5 pi 7 po) et pèse 63 kg (139 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il arbore un tatouage de code-barres sur la nuque et porte occasionnellement des lunettes pour la vue.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cet individu est priée de contacter le bureau de renseignement criminel de la police de Trois-Rivières, au 819 691-2929 poste 3284.