La Caisse investit dans les logiciels d’automatisation

L’entreprise montréalaise d’intégration de logiciels, Unito, a récolté 20 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Outre la Caisse, dont le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé, la ronde de financement inclut les investisseurs Rainfall Ventures, Investissement Québec, Bessemer Venture Partners, Tom Williams et Mistral Ventures.

La majeure partie du financement octroyé à Unito provient d’Équité 253, un fonds d’investissement de la CDPQ créé pour accroître la diversité et l’inclusion dans les entreprises en croissance.

«Unito a satisfait la plupart des exigences formulées par Équité 253 en matière de diversité au sein de son conseil d’administration, de son équipe de direction et de son actionnariat, et ce, cinq ans avant la date limite. La société dispose également d’une structure de rémunération transparente et propose des ajustements en fonction des disparités salariales fondées sur le sexe afin d’assurer l’équité», a indiqué la Caisse par communiqué, mercredi.

Les fonds amassés permettront à l’entreprise, fondée en 2015, «de renforcer sa présence croissante sur le marché nord-américain».

«À mesure que les logiciels se multiplient en interne, les entreprises adoptent des intégrations qui les relient et facilitent la collaboration entre les équipes. Nos clients reconnaissent l’impact des intégrations bidirectionnelles sans code. Nous sommes ravis d’avoir des investisseurs qui comprennent notre mission de faire tomber les barrières entre les outils et d’unifier le travail», a expliqué Marc Boscher, cofondateur et chef de la direction d’Unito.

«Les entreprises recherchent des intégrations simples et puissantes pour unifier leurs outils de travail. Nous croyons qu’Unito est bien placée pour accélérer sa croissance mondiale en consolidant sa présence sur le marché et en diversifiant son offre de produits», a pour sa part déclaré Wils Théagène, directeur principal à la CDPQ et représentant du Fonds Équité 253.