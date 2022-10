La Chambre de commerce propose de bannir l’auto solo du tunnel

Être seul dans sa voiture pour traverser le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine devrait être interdit durant les heures de pointe, estime la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui demande que cette solution «difficile» soit mise en place pour «limiter les dégâts» durant les trois années d’entraves majeures qui débutent lundi sur l’infrastructure.

«C’est une solution qui évidemment n’est pas habituelle et n’est pas agréable, résume Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en entrevue avec Le Journal. On pense que c’est absolument nécessaire pour assurer la fluidité minimale requise pour que les travailleurs, les camions et les livraisons puissent utiliser cet axe-là.»

Il demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de limiter l’accès au tunnel seulement au co-voiturage, au transport collectif et aux camions. Cette solution, précise-t-il, pourrait être ajustée en fonction de l’évolution du chantier qui force pour l’instant la fermeture de trois voies sur six pour les trois prochaines années.

«C’est clair que ça veut dire des enjeux logistiques, il y aura des enjeux de contrôle, fait savoir M. Leblanc. Il y a des captations par caméras qui font en sorte qu’on est capable de détecter le nombre de gens dans les véhicules. Il y a des amendes qui sont données automatiquement sur des plaques. Il y a des endroits où les policiers font des vérifications pour ceux qui mettent des mannequins dans les voitures.»

Fausse bonne idée, selon des experts

Pour Pierre Barrieau, expert en planification des transports à l’Université de Montréal, cette solution ne ferait que déplacer le problème sur les autres infrastructures liant l’Île de Montréal.

«Il y a une minorité qui ferait un changement d’habitude, estime-t-il. La majorité du trafic qui serait interdit du tunnel irait aux autres ponts qui sont déjà surchargés.»

Patrick Benoit, chroniqueur circulation à l’émission Salut Bonjour, «ne croit pas» non plus que les gens accepteront massivement d’opter pour le co-voiturage avec cette mesure.

«Passer de l’auto solo au covoiturage, c’est vraiment un gros changement. J’ai déjà proposé à des gens de mon entourage de le faire, et les gens disent que le matin, ils ont besoin de leur moment de solitude avec la radio. Ce n’est vraiment pas leur tasse de thé.»

M. Barrieau propose une solution «intermédiaire», soit de réserver la voie de gauche du tunnel au co-voiturage et au transport en commun et de permettre l’auto solo dans celle de droite, qui serait également la voie désignée pour les camions.