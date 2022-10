Les Canucks ont encore confiance en Bruce Boudreau

Le siège de Bruce Boudreau commence à être de plus en plus brûlant, puisque les Canucks de Vancouver ne montrent qu’une faible fiche de 0-5-2 en ce début de saison. Le directeur général Patrik Allvin donnera encore un peu de temps à son entraîneur-chef.

• À lire aussi: Quinn Hughes pourrait manquer plusieurs matchs

• À lire aussi: Les partisans des Canucks en ont marre

Ce n’est évidemment pas le début escompté du côté de la formation britanno-colombienne. Les partisans commencent à perdre leur sang-froid et certains ont même lancé leur chandail sur la glace en plein match.

Plusieurs joueurs importants comme Quinn Hughes et Curtis Lazar devront s’absenter pour des blessures et il ne faut pas oublier que les Canucks ont l’un des groupes les plus jeunes de la Ligue nationale de hockey.

Pour l’instant, le rapport est bon entre l’état-major et le personnel d’entraîneur, mais les résultats devront éventuellement arriver.

«Nous avons une bonne communication avec le personnel d’entraîneurs dès le début et nous travaillons ensemble pour trouver une façon de s’en sortir, a confié Allvin en point de presse, mercredi. Je suis le directeur général, alors je suis aussi responsable que les entraîneurs et les joueurs, et nous travaillons ensemble. Je vois le travail acharné que le personnel d’entraîneurs fait chaque jour, et mon boulot est d’évaluer nos options pour s’améliorer et les soutenir.»

Le travail de Boudreau ne semble pas en péril pour l’instant. L’homme de 67 ans s’était amené au tiers de la saison 2021-2022 et avait presque permis aux Canucks de se qualifier pour les séries éliminatoires après un autre départ difficile.

Les joueurs pourraient s’inspirer de ce revirement de situation. Allvin a toutefois effectué une mise en garde, arguant que ce début de campagne était tout sauf souhaitable.

«Je crois que les autres équipes commençaient à nous prendre à la légère, a-t-il dit de la saison dernière. C’est quelque chose que nous voulions aborder cette année et une part de ça débute en trouvant plus de stabilité et de responsabilité dans nos schémas de jeu. Nous avons une équipe talentueuse, mais nous devons nous assurer que ce groupe joue ensemble comme une équipe.»

Vancouver se mesurera au Kraken de Seattle jeudi et enchaînera avec un duel à la maison contre les Penguins de Pittsburgh, le lendemain.