Des supplémentaires en janvier pour les Cowboys Fringants

Les traitements contre le cancer du chanteur Karl Tremblay n’ont pas freiné l’élan des Cowboys Fringants.

• À lire aussi: Grosse dose d’amour pour le chanteur des Cowboys Fringants à Festivent

Le plus populaire des groupes québécois a annoncé, mercredi, des supplémentaires au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron de Québec, les 6 et 14 janvier 2023. Les billets seront mis en vente vendredi.

Depuis le début de la tournée de l’album Les antipodes, le quatuor festif a déjà joué trois fois au Centre Bell et à une reprise au Centre Vidéotron.

La dernière année aura été forte en émotion pour les Cowboys Fringants. En plus de leurs triomphes dans les grands amphithéâtres québécois, les quatre musiciens ont aussi profité d’une tournée en France pour se produire pour la première fois au mythique Accor Arena de Paris.

Puis, en juillet, le chanteur Karl Tremblay a révélé qu’il devait amorcer des traitements de chimiothérapie pour soigner un cancer de la prostate, dont il souffre depuis le début de 2020. Le groupe a quand même pu donner des concerts depuis.