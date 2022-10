Les mystères de l’Égypte décortiqués

Le Musée de la civilisation a inauguré mercredi une de ses grandes expositions. Le temps des pharaons impressionne par la quantité d’artefacts présentés, soit plus de 350, mais aussi par la beauté et l’état de conservation époustouflant de ces objets, dont certains datent de près de 4000 ans.

• À lire aussi: Une couverture de momie vieille de 3000 ans

• À lire aussi: Un voyage au temps des pharaons au Cégep Garneau

Malgré la présentation de Fascinantes momies en 2009 et Égypte magique en 2015, le musée n’a pas fini de percer les mystères de l’Égypte. Cette fois-ci, l’exposition divisée en huit zones s’attarde autant aux pharaons qu’à l’environnement et la vie quotidienne des Égyptiens ordinaires qui ont vécu avant notre ère.

Parmi les objets qui nous font faire un grand bond dans l’Histoire, notons plusieurs stèles aux mystérieux hiéroglyphes, des statues de divinité, des cercueils, des fragments de temple, des bijoux, une momie de chat, animal sacré, et de grandes maquettes, dont celle de la première pyramide connue.

Photo courtoisie, François Ozan

Une grande section est réservée aux objets « humbles mais uniques » du quotidien de l’époque, comme des récipients en argile. L’objet phare est sans doute un simple paillasson qui date de 4000 ans.

« Plusieurs objets dans l’exposition ont pu passer le fil du temps parce qu’ils sont assez robustes, fabriqués en pierre ou en granite, explique le conservateur Vincent Giguère. Ici, on a un paillasson fabriqué de papyrus, qui est un matériau végétal. Il aurait très bien pu disparaître. On est excessivement surpris de voir ça quand on ouvre les caisses, c’est une rencontre inattendue avec l’Histoire. »

Un autre exemple de conservation exceptionnelle est un bout de papyrus du Livre des morts, document d’une très grande valeur historique qui expliquait quoi faire après la mort pour avoir la vie éternelle. « La pièce ne sera pas représentée avant un bon bout de temps, étant donné sa grande fragilité », note Vincent Giguère.

Photo courtoisie, François Ozan

Voir à l’intérieur des momies

L’Égypte antique a été gouvernée par environ 170 pharaons, qui étaient les souverains divins, mi-humain, mi-dieu. L’exposition met en lumière six d’entre eux parmi les plus célèbres, soit Khéops, Hatchepsout, Thoutmôsis III, Amenhotep III, Akhenaton et Ramsès II avec divers objets leur étant reliés.

Photo courtoisie, François Ozan

Le point culminant de l’exposition concerne la momification et les rituels funéraires. La momie et le sarcophage de Dame Takhar, une femme de Thèbes qui a vécu jusqu’en 656 avant notre ère, y sont exposés.

Fait inusité : on peut y observer un hologramme qui nous montre carrément l’intérieur de la momie, c’est-à-dire son squelette et les 50 couches de bandelettes.

« La momie a été scannée avec de nouvelles techniques d’imagerie dans un appareil spécialisé de tomodensitométrie, ce qui a permis de voir les couches successives de la momie sans la détruire. Autrefois, on avait la mauvaise habitude de déballer la momie. Oui, ça nous permettait de voir des amulettes, mais on détruisait ce qu’on était en train d’observer. »

►L’exposition Le temps des pharaons se déroule jusqu’au 12 mars 2023.