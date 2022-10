Les profs réclament d’autres hausses de salaire

Malgré les hausses salariales accordées récemment aux enseignants, leur salaire se situe toujours en bas de la moyenne canadienne, déplore la Fédération autonome de l’enseignement qui réclame un rattrapage salarial de 8% pour y remédier et une indexation annuelle d’au moins 4% pour contrer l’inflation.

La Fédération autonome de l’enseignement a fait connaître jeudi matin les demandes des 60 000 profs qu’elle représente dans le cadre de la nouvelle ronde de négociation qui s’amorce avec le gouvernement Legault.

Leur convention collective arrivera à échéance à la fin mars 2023.

«On est conscient qu’il s’agit de demandes substantielles, mais dans un contexte de pénurie, il faut aussi avoir des salaires en conséquence, affirme sa présidente, Mélanie Hubert. On ne demande pas d’être les mieux payés au Canada, on veut juste pouvoir se comparer à la moyenne canadienne, il me semble que c’est raisonnable.»

Dans le contexte actuel, le chèque de paye pèsera lourd dans la balance, prévient Mme Hubert: «Dans le passé, les profs nous disaient beaucoup: on veut plus d’air dans nos classes, nos conditions de travail, c’est plus important. Cette année, les enseignants nous interpellent énormément sur le salaire parce que le coût de la vie est ce qu’il est pour tout le monde. Les profs n’y font pas exception.»

Améliorer les conditions de travail

Pour contrer la pénurie, la FAE réclame néanmoins davantage de mesures afin d’améliorer la conciliation «famille-travail-vie personnelle», ce qui pourrait aider à retenir des enseignants dans les écoles québécoises.

«Les gens envient beaucoup nos vacances d’été, mais on a des horaires qui ne sont pas du tout modulables, il faut être là du lundi au vendredi. Il faut prendre des congés pour aller à des rendez-vous pour nos enfants qui ont des difficultés ou pour nos parents vieillissants», indique Mme Hubert.

L’augmentation des congés pour des raisons familiales ainsi que davantage de flexibilité, comme la réduction du temps de travail qui n’est plus autorisé par certains employeurs, pourraient faire la différence, explique-t-elle.

La FAE réclame aussi des classes plus équilibrées, notamment par l’ouverture de groupes adaptés aux besoins de certains élèves en difficulté ou issus de l’immigration.

Gains importants

Mme Hubert reconnaît que les enseignants ont fait des gains importants lors de la dernière négociation, avec des augmentations salariales d’environ 15% pour les profs en début et en fin de carrière.

«Mais ce n’est pas le moment de s’arrêter, lance-t-elle. Il faut continuer à améliorer le service, on est dans la bonne direction, mais on n’est pas arrivé à bonne destination encore. On veut plus parce que l’école publique et les élèves du Québec méritent mieux», dit-elle.

En entrevue au micro de Paul Arcand lundi, sur les ondes du 98,5 FM, le premier ministre François Legault a de son côté affirmé vouloir «avoir nos enseignants avec plus d’ancienneté dans les écoles qui sont plus difficiles».

Or la FAE ferme catégoriquement la porte à une remise en question du principe d’ancienneté dans le réseau scolaire. «L’objectif, c’est plutôt de faire des tâches qui sont équitables pour tout le monde et d’offrir des services autour pour aider les enseignants», affirme Mélanie Hubert.

Rémunération des enseignants

En début de carrière

Au Québec : 53 541$

Moyenne canadienne : 58 443$

En fin de carrière :

Au Québec : 92 027$

Moyenne canadienne : 95 281$

Source : Fédération autonome de l’enseignement (salaire annuel).