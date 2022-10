Message aux détenus

N’ayant aucune autre façon de faire passer mon message, je me permets de vous demander de le publier pour que tous les détenus qui vous lisent, et ils sont nombreux, en prennent connaissance.

À toi qui te permets de détruire des biens publics, comme un téléphone, parce que tu n’es pas satisfait de ta situation et que tu n’as personne à qui parler puisque tes proches t’ont laissé tomber, je dis : ne cherche pas pourquoi tu es seul si tu as agi de la sorte à l’extérieur des murs. Réfléchis au fait que c’est moi qui ai dû mentir à mon fils quand son père n’a pas pu l’appeler puisqu’il y a peu de téléphones en dedans, qu’il y a beaucoup de détenus et qu’ils ont des heures de liberté limitées.

À toi qui cherches la moindre excuse pour te battre, et qui prives ainsi les autres d’heures de liberté, c’est encore moi qui dois expliquer à fiston pourquoi il n’a aucune nouvelle de papa. À toi aussi qui détruis le grille-pain parce que tu ne vas pas bien, cesse donc de croire que tout est permis. Cesse d’être égoïste et de penser que si tu n’as pas droit à quelque chose, tous les autres ne devraient pas y avoir droit.

Ceux qui sont en dedans, même s’ils clament leur innocence, n’ont d’autre choix que d’admettre qu’ils sont détenus pour le moment. Et à cause de ça, ils devraient penser un peu aux familles de leurs codétenus. Je manque d’idées pour expliquer la situation de son père à mon fils. Alors, cessez donc de rendre la situation plus difficile, en vous acharnant à appliquer vos propres lois comme vous le faisiez à l’extérieur. En dedans, on respecte les lois.

Ceux qui dérapent devraient être les seuls pénalisés, mais malheureusement, les autres écopent. Ayez donc au moins la décence de laisser vos codétenus contacter leurs enfants et tous leurs proches à leur guise. Ayez du cœur, ça vous évitera de vous retrouver seuls à l’avenir.

Respectez les biens qui ne vous appartiennent pas, ça va servir à vous faire aimer des autres. Utilisez votre temps en dedans à chercher ce qui vous a mené là, et ce que vous pourriez faire pour éviter d’y retourner.

Je crois sincèrement à la réhabilitation de l’être humain et à la seconde chance qui peut lui être donnée. Mais cela n’est réalisable que si vous admettez vos torts, si vous reconnaissez vos problèmes, et si vous acceptez de travailler sur vous-même pour que ça arrive. Merci, Louise, d’avoir pris le temps de me lire et belle journée à toi.

Une maman, une femme dont le cœur pleure

Où qu’on se retrouve dans la vie, on transporte avec soi les acquis de son enfance, les bons comme les mauvais d’ailleurs, avec les conséquences que ça a sur les autres.