NFL: les Colts n’ont qu’eux à blâmer

Il n’y a pas une retraite qui a fait plus mal à une équipe de la NFL que celle d’Andrew Luck avec les Colts à l’aube de la saison en 2019. Depuis, c’est une véritable porte tournante à la position de quart-arrière dans cette équipe et Matt Ryan est le dernier échec retentissant.

Évidemment que les Colts n’ont pas vu venir la retraite aussi prématurée qu’inattendue de Luck en 2019, mais depuis, plutôt que d’avoir concocté un plan d’avenir, le directeur général Chris Ballard et l’entraîneur-chef Frank Reich voguent d’une solution court terme à une autre.

Il y a eu Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz, puis Ryan.

Brissett n’a jamais eu l’étoffe d’un véritable partant. Rivers est arrivé à Indianapolis à 39 ans et n’a fait que passer. Wentz n’avait rien d’un trentenaire avancé, mais s’amenait avec plus de doutes que de certitudes.

Avec Ryan, il y avait un brin d’espoir, même à 37 ans. Les Colts l’ont attiré en vantant leur ligne à l’attaque solide et leur jeu au sol robuste. Ces promesses ne se sont jamais matérialisées et derrière une ligne soudainement poreuse, Ryan n’a clairement pas le profil athlétique pour survivre.

C’est donc un mauvais calcul des Colts, qui ont cédé un choix de troisième tour aux Falcons pour sept petits départs.

Place à Ehlinger

Le joueur de deuxième année Sam Ehlinger, choix de sixième ronde en 2021 et sensation des matchs préparatoires, remplacera Ryan. Le pari est audacieux, sachant que Nick Foles est à bord comme réserviste et qu’il a l’expérience d’avoir travaillé avec Reich à Philadelphie.

Les Colts estiment que Ehlinger doit être évalué pour vrai et que sa mobilité pourrait aider à masquer des lacunes en protection de passe.

Mais qui décide réellement à Indianapolis ? Reich semble à ce stade-ci dépassé et il a admis que le propriétaire Jim Irsay avait eu son mot à dire dans la décision. L’entraîneur est-il encore en contrôle ? Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Ryan a lancé neuf interceptions et échappé le ballon 11 fois (dont trois échappés perdus). Il mérite malheureusement ce qui lui arrive, malgré une belle carrière. Tout comme les Colts méritent ce qui leur arrive. À force d’appliquer de vulgaires pansements sur une plaie ouverte, l’infection a gagné le bobo.

Ravens face aux Bucs

Dans le match de demain soir entre Ravens et Buccaneers, on opte pour la défense des Ravens qui s’est bien ressaisie dernièrement, en plus d’un jeu au sol qui causera des ennuis au front défensif des Buccaneers. Déjà un cinquième revers pour Brady et sa bande ? Misère...

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Ravens de Baltimore

Lamar Jackson | Quart-arrière | 13 T, 6 INT, 1397 verges

Kenyan Drake | Porteur de ballon | 1 T, 189 verges

Mark Andrews | Ailier rapproché | 5 T, 455 verges

Buccaneers de Tampa Bay

Tom Brady | Quart-arrière | 8 T, 1 INT, 1942 verges

Leonard Fournette | Porteur de ballon | 1 T, 362 verges

Mike Evans | Receveur | 3 T, 454 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Rashod Bateman | Receveur, Ravens

Photo AFP

Quand les Ravens ont laissé filer Marquise Brown en Arizona, ils espéraient que Rashod Bateman joue un rôle clé au sein de l’attaque. Le receveur de deuxième année a entamé l’année en force avec deux touchés à ses deux premiers matchs, mais depuis ce départ prometteur, il se fait discret. Il a raté deux matchs, mais lorsqu’il a joué, il a été limité à neuf réceptions en trois matchs. Il est bien trop tôt pour paniquer, mais il serait utile que Lamar Jackson puisse se rabattre plus souvent sur d’autres cibles que ses ailiers rapprochés.

MA PRÉDICTION

Ravens 20 - Buccaneers 16

L'état des forces dans la NFL - semaine 8

1. Bills de Buffalo 5-1

Semaine dernière : 1

Les Bills ont pu soigner quelques bobos ici et là, même si leur formation était déjà plus en santé qu’en début de parcours. Après leur semaine de congé, les Packers, Jets et Vikings les attendent. C’est loin d’être un calendrier facile depuis le début de la saison.

2. Eagles de Philadelphie 6-0

Semaine dernière : 2

Tout va bien pour les Eagles au retour de la semaine de congé. S’il y a un élément à corriger, c’est le suivant : jusqu’ici en deuxième demie de leurs matchs, ils ont inscrit 35 points et en ont concédé 126. Ils ont évité le pire, mais cette situation finira par leur jouer un tour.

3. Chiefs de Kansas City 5-2

Semaine dernière : 3

Les Chiefs ont effacé un autre déficit de 10 points face aux 49ers. La fiche de Patrick Mahomes est maintenant de 13-9 quand il perd par plus de 10 points. JuJu Smith-Schuster et Marquez Valdes-Scantling ont chacun gagné 100 verges. Signe que ça clique entre Mahomes et ses nouveaux receveurs.

4. Giants de New York 6-1

Semaine dernière : 4

Les Giants sont la première équipe de l’histoire à amorcer une saison à 6-1 dans un contexte où les sept matchs ont été décidés par une possession, selon NFL Research. Daniel Jones, sans faire de bruit, a réalisé une quatrième remontée au quatrième quart cette saison.

5. Vikings du Minnesota 5-1

Semaine dernière : 5

Plusieurs se posent des questions sur les Vikings malgré leur fiche. Leurs quatre dernières victoires ont été enregistrées par une moyenne de 5,5 points d’écart, ce qui est peu. Ils jouent cependant bien au quatrième quart, ce qui n’a pas été dans leurs habitudes par le passé.

6. Cowboys de Dallas 5-2

Semaine dernière : 6

Dak Prescott est revenu, mais le scénario n’a pas changé. C’est encore la défense qui a fait foi de tout. Cette saison, cette unité a concédé deux touchés dans un match une seule fois. Face aux Lions, elle a provoqué cinq revirements en deuxième demie. Ça facilite la vie de tous.

7. Bengals de Cincinnati 4-3

Semaine dernière : 9

Joe Burrow est devenu le premier quart-arrière dans l’histoire à compter cinq matchs de 400 verges par les airs ou plus au cours de ses trois premières saisons. L’attaque fait un effort conscient depuis deux matchs pour mettre l’accent sur le jeu aérien. Ça fonctionne.

8. Ravens de Baltimore 4-3

Semaine dernière : 8

Il s’en est fallu de peu pour que les Ravens échappent une autre avance au quatrième quart face aux Browns. Un échappé du porteur Justice Hill a presque placé l’équipe dans une autre situation embarrassante, mais cette fois la défense a fait le travail. Un désastre évité de peu.

9. Titans du Tennessee 4-2

Semaine dernière : 13

La défense des Titans est très sous-estimée. Face aux Colts, elle a forcé des revirements qui ont directement mené à 10 points de l’attaque. Dans un duel serré, c’est toute la différence. Le front défensif a harcelé Matt Ryan. C’est une quatrième victoire de suite pour les Titans.

10. Jets de New York 5-2

Semaine dernière : 14

Les Jets sont 5-2 pour la première fois depuis 2010. Mais voilà que l’équipe a perdu le porteur Breece Hall et le garde Alijah Vera-Tucker pour la saison. Ça fait mal, sachant que c’était à peine le début de l’envol pour cette jeune équipe. Tout n’est pas perdu, mais c’est un coup dur.

11. Rams de Los Angeles 3-3

Semaine dernière : 12

Un joueur à surveiller chez les Rams d’ici la fin de la saison sera le porteur recrue Kyren Williams. Blessé à la cheville depuis le premier match, le choix de cinquième ronde semble un favori de Sean McVay et avec le départ imminent de Cam Akers, il a une place à prendre.

12. Buccaneers de Tampa Bay 3-4

Semaine dernière : 7

Des passes échappées, des malentendus entre Tom Brady et ses receveurs, une protection déficiente et un manque criant de créativité à l’attaque ont coulé les Buccaneers face aux Panthers. Ce qu’il faut retenir, c’est que c’était face aux Panthers. Ce sera quoi contre les gros canons ?

13. Seahawks de Seattle 4-3

Semaine dernière : 20

La surprise de l’année jusqu’ici cette saison ! Kenneth Walker est devenu le premier porteur recrue de l’équipe depuis Curt Warner, en 1983, à gagner plus de 150 verges avec deux touchés dans un match. Le receveur DK Metcalf ratera de l’action, mais plus de peur que de mal.

14. Dolphins de Miami 4-3

Semaine dernière : 18

C’est un retour réussi pour Tua Tagovailoa, qui a entamé le match en feu face aux Steelers avant de ralentir considérablement. Trois de ses passes auraient dû être des interceptions, mais ont été bêtement échappées par les demis défensifs des Steelers. Mettons ça sur la rouille...

15. 49ers de San Francisco 3-4

Semaine dernière : 11

Est-ce que la défense des 49ers était surévaluée parce que les attaques affrontées n’étaient pas de taille ? Les Bears, Seahawks, Broncos, Rams, Panthers et Falcons, qui étaient les précédents adversaires, n’étaient clairement pas les Chiefs. Outre Nick Bosa, il n’y a pas assez de pression.

16. Chargers de Los Angeles 4-3

Semaine dernière : 10

La saison du demi de coin JC Jackson est terminée (blessure à un genou). Le receveur Mike Williams (cheville) ratera quelques semaines. Année après année, la guigne s’acharne sur les Chargers. Les dirigeants de cette équipe ont-ils été des tortionnaires dans une ancienne vie ?

17. Packers de Green Bay 3-4

Semaine dernière : 15

Pour la première fois depuis 2018, les Packers viennent d’échapper trois matchs de suite. Ce n’est pas comme si le calendrier allait leur faire une petite fleur, eux qui affrontent les Bills dimanche soir. Pour la première fois de sa carrière, Aaron Rodgers est négligé par plus de 10 points.

18. Cardinals de l’Arizona 3-4

Semaine dernière : 24

On peut clairement parler de l’effet DeAndre Hopkins à son premier match de retour avec les Cardinals. Le receveur a capté 10 passes pour 103 verges. La défense a été opportuniste avec deux interceptions ramenées dans la zone des buts. Les Cards continuent de jouer au yoyo.

19. Raiders de Las Vegas 2-4

Semaine dernière : 22

Maintenant que les Raiders ont gagné deux de leurs trois derniers duels, il n’est pas impossible qu’ils partent pour la gloire. Les Saints, Jaguars, Colts et Broncos seront leurs prochains adversaires. Il n’y a rien de donné, mais ces équipes connaissent des ennuis.

20. Commanders de Washington 3-4

Semaine dernière : 28

Même si son équipe a gagné, l’étau continue de se resserrer autour du propriétaire des Commanders, Daniel Snyder. Pendant la partie face aux Packers, la foule a hurlé « Sell the team! » (Vends l’équipe) et sa femme a été huée lorsque présentée sur l’écran géant. Dur pour l’ego...

21. Bears de Chicago 3-4

Semaine dernière : 30

Il était temps que les Bears apportent des ajustements offensifs et ils l’ont fait de belle façon. Les atouts athlétiques de Justin Fields ont été utilisés avec 12 jeux de course désignés. Ils ont marqué plus de 30 points pour la première fois depuis 2020.

22. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 3-4

Semaine dernière : 16

Les Patriots se retrouvent en pleine controverse de quarts. Mac Jones est revenu, pour mieux retourner sur le banc. Bailey Zappe a commencé en feu, pour mieux se refroidir. Et dire qu’il y a quelques mois, les partisans étaient en pâmoison devant Mac Jones, pour mieux le dénigrer aujourd’hui.

23. Colts d’Indianapolis 3-3-1

Semaine dernière : 17

Si les Colts veulent se relever, il faudra réussir un minimum de gros jeux. Face aux Titans, un seul jeu de passe de plus de 20 verges a été réussi. Il faut aussi rétablir un équilibre entre la course et la passe. Jonathan Taylor doit être le centre de l’attaque, peu importe qui lance la balle.

24. Falcons d’Atlanta 3-4

Semaine dernière : 19

Pour une rare fois cette saison, les Falcons ont été déclassés, face aux Bengals. Ils ont été exposés sauvagement contre la passe et dans un scénario où ils doivent répondre de la même façon, ils n’ont pas le talent pour le faire. Dans cinq matchs, ils n’ont pas gagné 200 verges par les airs.

25. Saints de La Nouvelle-Orléans 2-5

Semaine dernière : 21

Avant le match face aux Cardinals, les Saints montraient le pire différentiel de revirements de la ligue, à -7. Ils ont commis trois revirements additionnels et ce différentiel a chuté à -10. Il y a plusieurs joueurs blessés à bord, mais ça n’explique pas cette négligence crasse avec le ballon.

26. Steelers de Pittsburgh 2-5

Semaine dernière : 23

Il faudra être patient à l’endroit du quart recrue Kenny Pickett, qui a lancé sept interceptions à ses quatre premiers départs. Le dernier pivot recrue des Steelers à en avoir fait autant a été Terry Bradshaw, qui ne s’en est pas trop mal tiré avec quatre Super Bowls.

27. Browns de Cleveland 2-5

Semaine dernière : 26

Les Browns sont déjà sur le respirateur artificiel avec une fiche de 2-5 et un calendrier qui leur amène les Bengals, Dolphins, Bills et Buccaneers dans les prochaines semaines. Ce que les Browns font de bien, c’est de courir avec le ballon. Ce qu’ils font moins bien, c’est tout le reste.

28. Panthers de la Caroline 2-5

Semaine dernière : 32

Qui a besoin de Christian McCaffrey ? Mais non ! Blague à part, après avoir échangé leur porteur étoile, les Panthers ont connu leur meilleure performance au sol cette saison avec 173 verges. D’Onta Foreman et Chuba Hubbard ont fait le travail. La défense aussi.

29. Broncos de Denver 2-5

Semaine dernière : 27

La planète était prête à crucifier Russell Wilson, mais en son absence, l’attaque a été aussi putride avec Brett Rypien. Peut-être que Nathaniel Hackett est tout simplement un entraîneur-chef dépassé par les événements. Ce fut un sixième match avec 16 points ou moins.

30. Jaguars de Jacksonville 2-5

Semaine dernière : 25

C’est à se demander où est passé le front défensif des Jaguars, qui semblait en voie de devenir une force en début de campagne. Après avoir enregistré sept sacs du quart en deux matchs, il n’y en a eu que six depuis, dont deux lors des deux derniers matchs.

31. Texans de Houston 1-4-1

Semaine dernière : 29

Mine de rien, les Texans détenaient une avance de trois points au début du quatrième quart face aux Raiders, mais leur pitoyable défense contre la course a causé leur mort. Les 988 verges au sol allouées cette saison constituent le quatrième pire total de la ligue.

32. Lions de Detroit 1-5

Semaine dernière : 31

L’attaque des Lions, qui rugissait en septembre, ronronne en octobre. Le pilote Dan Campbell a laissé entendre qu’un joueur qui perd le ballon ne pourra pas jouer longtemps pour ses Lions. Dimanche, Jared Goff a lancé deux interceptions et commis deux échappés. Faites vos conclusions.