Pine Sol: 7,6 millions de bouteilles rappelées au Canada

L’entreprise Clorox a procédé au rappel de 7,6 millions de bouteilles de nettoyant multisurfaces Pine Sol en raison de la présence d’une bactérie qui pourrait affecter le système immunitaire de certaines personnes.

Les nettoyants dans les parfums Fraîcheur Lavande, Citron Frais et Mandarine sont concernés par ce rappel.

Seuls les produits dont le code de date commence par le préfixe «A4» et est inférieur à 222490000 ne doivent plus être utilisés. Le numéro de code se trouve sur la bouteille entre l’étiquette et la date, a rappelé la compagnie.

PHOTO COURTOISIE

Les bouteilles auraient été vendues de janvier 2021 à septembre 2022.

«Les produits rappelés peuvent contenir des bactéries, notamment Pseudomonas aeruginosa, un organisme environnemental largement présent dans le sol et l'eau. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les dispositifs médicaux externes qui sont exposés à Pseudomonas aeruginosa courent le risque d'une infection grave pouvant nécessiter un traitement médical», a expliqué Clorox.

En date du 26 octobre, aucun rapport d’incident ou de maladie n’avait été répertorié au Canada.

Les consommateurs qui possèdent ces bouteilles doivent donc cesser immédiatement de les utiliser, les jeter et contacter l’entreprise pour obtenir un remboursement au numéro sans frais 855 378-4982, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h (HNE), ou en ligne à pinesolrecall.ca pour obtenir un remboursement complet.