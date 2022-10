Profilage racial: les interpellations aléatoires parfois nécessaires, dit Legault

Les interpellations aléatoires sont parfois nécessaires, plaide le premier ministre François Legault, en réaction à un jugement qui interdira aux policiers d’intercepter des automobilistes sans motif afin de lutter contre le profilage racial.

Québec n’a pas encore annoncé s’il entend contester la décision rendue hier par la Cour supérieure. « On va prendre le temps de l’analyser », a déclaré M. Legault en point de presse mercredi.

« On l’avait dit, quand on a déposé notre plan de lutte au racisme, qu’on veut et qu’on a mis déjà en place des mesures contre le profilage racial. Par contre, quand on parle d’interpellations aléatoires, il faut comprendre qu’il faut laisser les policiers faire leur travail », a-t-il déclaré.

Il rappelle les nombreuses fusillades survenues cet été dans la métropole. « J’ai totalement confiance aux policiers et c’est important de les appuyer », dit François Legault.

Mardi, le juge Michel Yergeau a mis fin aux interpellations aléatoires en déclarant : « On ne peut pas comme société attendre qu’une partie de la population continue de souffrir en silence [...]. Le profilage racial existe bel et bien. C’est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires ».

La demande avait été déposée par Joseph-Christopher Luamba, un étudiant d’origine haïtienne âgé contrôlé sans motif à trois reprises en à peine plus d’un an.

Au cours du procès, plusieurs autres personnes de la communauté noire ont témoigné avoir fait l’objet d’un tel traitement.

Expérience d’un député

Autrefois membre du Groupe d’action contre le racisme du gouvernement Legault, le ministre Christopher Skeete affirme que cet enjeu « revenait beaucoup » dans les travaux du comité.

« Moi-même j’ai déjà été victime de vérification aléatoire. Donc c’est quelque chose qui est très irritant dans la population. J’ai très hâte de lire le jugement, mais honnêtement je vais réserver mon jugement », a expliqué le nouveau ministre délégué à l’Économie, dont le père est originaire de Trinité-et-Tobago.

« Je vais prendre connaissance du jugement, on va regarder ce qui se passe, et je pense que ça va beaucoup nous guider dans les prochains mois », a-t-il déclaré.

Avec la collaboration de Gabriel Côté, Agence QMI