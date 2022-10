Propos contre un adolescent: le maire d’Anjou blâmé par la Commission

Le président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec a remis en cause les propos tenus le 4 octobre dernier par le maire d’Anjou, Luis Miranda, à l’encontre d’un adolescent lors d’une séance du conseil d’arrondissement.

«La Commission déplore vos propos face à ce jeune de quinze ans, Hocine Ouendi, qui a effectué une démarche citoyenne et engagée et qui a usé du système démocratique de la vie municipale pour se prévaloir de ses droits fondamentaux et pour défendre le bien-être des jeunes de son arrondissement», a indiqué le président Philippe-André Tessier dans une lettre adressée au maire le 19 octobre dernier.

Selon l’organisation, l’article 3 de la Charte reconnaît que toute personne, dont les mineurs, a le droit fondamental à la liberté d’expression.

«Par conséquent, les enfants sont des sujets de droit et des personnes à part entière, et ils ne forment pas une seconde classe de citoyens. Nous déplorons la non-reconnaissance de ce fait, par une autorité municipale élue de surcroît», a-t-il fait valoir.

M. Tessier a ainsi enjoint le conseil d’arrondissement à être «plus inclusif et plus respectueux des droits des enfants».

Rappelons que l’adolescent avait été rabroué par le maire Miranda pour s’être informé sur la possible réouverture des terrains de soccer synthétiques. Il avait alors demandé au maire de revenir sur sa décision de les fermer, une mesure prise en raison «d’incivilités» réalisées par des jeunes.

Après plusieurs semaines de silence, M. Miranda avait mentionné qu’il était prêt à rencontrer la famille Ouendi, mais la famille a indiqué qu’aucune excuse ou invitation n’avait été formulée.

La sortie du maire d’Anjou avait fait vivement réagir sur les réseaux sociaux et dans l’espace public, la mairesse de Montréal Valérie Plante ayant notamment dénoncé les «propos discriminatoires» de M. Miranda.