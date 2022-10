Que fera-t-on du legs de Marguerite Blais ?

Qu’arrivera-t-il de l’héritage politique de Marguerite Blais ? La question en étonnera certains. La réalité est pourtant que l’ex-ministre des Aînés et des Proches aidants a laissé derrière elle un legs législatif considérable.

La question se pose d’autant plus qu’il touche des millions de Québécois vulnérables et outrageusement négligés par les gouvernements précédents.

Le premier pilier en est la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, dont une majorité de femmes, suivi d’un plan quinquennal d’action gouvernemental.

Le second est la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, de handicap intellectuel et/ou physique.

Cette loi est vitale parce que dans un réseau de santé détraqué et déshumanisé, la maltraitance est devenue un fléau. Un mal caché sous l’épais tapis d’une immense bureaucratie déconnectée du « terrain » et d’employés souvent condamnés à l’omerta.

C’est pourquoi chez de nombreux « usagers » vulnérables, leurs familles et organismes qui les défendent, l’inquiétude les ronge depuis l’annonce du départ de Mme Blais.

Qui donc prendrait sa relève ? Qui verrait à appliquer et opérationnaliser son legs législatif ? Selon une enquête du Devoir menée par la journaliste Stéphanie Vallet, jusqu’ici, la réponse est peu rassurante.

Personne

« Adoptée en 2017, écrit-elle, la Loi visant à lutter contre la maltraitance [...] a été renforcée en avril dernier par l’ajout d’infractions pénales prévoyant des amendes allant jusqu’à 250 000 $. Plus de six mois plus tard, sur le terrain, qu’il s’agisse des familles, des policiers ou des commissaires aux plaintes, personne ne semble savoir précisément quel est le chemin à prendre pour que ces infractions soient sanctionnées. » « Des infractions pénales, précise-t-elle, prévoient des amendes à l’égard de l’auteur d’un acte de maltraitance, mais également de toute personne qui manque à son obligation de le signaler, mais aucune directive n’a été donnée depuis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur leur application ».

Renée Binette, dont la mère subit de la maltraitance physique et organisationnelle dans un CHSLD, résume le tout : « On a une loi contre la maltraitance, mais personne pour l’appliquer ! »

Délaissés

Alors, que fera-t-on vraiment de l’héritage politique de Marguerite Blais, y compris pour les proches aidants ?

Pour succéder à Mme Blais, le premier ministre François Legault a nommé Sonia Bélanger, ex-PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Mme Bélanger est présentée comme une gestionnaire de talent. Or, sur le terrain, sous sa direction au CIUSSS, des « usagers » parmi les plus vulnérables se sont souvent sentis délaissés. Avant et pendant la pandémie.

Plusieurs ont vécu et vivent encore des bris ou des manques criants de services. Des plaintes sans suivis. Des fermetures arbitraires de dossiers.

Dans un certain nombre de ressources d’hébergement pour adultes handicapés intellectuels, selon une autre enquête du Devoir, pour ce CIUSSS et d’autres, on constate aussi un manque flagrant de services de qualité et des cas de maltraitance qui en découlent.

L’inquiétude, donc, perdure. Cela dit, pour tout nouveau ministre, la chance va bien sûr au coureur. Il n’en reste pas moins que l’héritage de Marguerite Blais mérite des suites concrètes et administrées avec humanisme.

Pour des millions de Québécois vulnérables, la patience a fait son temps.