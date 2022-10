Rachat de Sunwing par WestJet: le Bureau de la concurrence inquiet pour les forfaits vacances

Le projet de WestJet de mettre la main sur la compagnie aérienne Sunwing et sur Vacances Sunwing pourrait entraîner un risque pour la concurrence, notamment en ce qui concerne les forfaits vacances, selon le Bureau de la concurrence.

«L’élimination de la rivalité entre ces transporteurs aériens et voyagistes intégrés entraînerait vraisemblablement une augmentation des prix, une perte de choix et une diminution des services pour les Canadiens», a clairement énoncé le Bureau dans son rapport publié mercredi.

Réalisé pour Transports Canada, l’examen indique également que 31 lignes entre le Canada et le Mexique ou les Caraïbes pourraient être concernées par ces effets. Aucune de ces lignes ne serait toutefois en partance d’un aéroport québécois.

WestJet et Sunwing représentent près de 37 % de la capacité de transport sans escale entre le Canada et les destinations soleil.

Le transporteur aérien WestJet a indiqué avoir reçu le rapport du Bureau. «Nous sommes impatients de concrétiser cette transaction au profit des voyageurs, des communautés et des employés canadiens», a soutenu par communiqué Angela Avery, vice-présidente directrice du groupe WestJet et chef du personnel, de l'entreprise et du développement durable.

Rappelons que WestJet avait annoncé en mars dernier son souhaite de racheter Sunwing et Vacances Sunwing. Transports Canada avait toutefois annoncé en mai dernier qu’une évaluation serait réalisée au regard de l’intérêt public.

Transports Canada a jusqu’au 5 décembre prochain pour soumettre son évaluation à son ministre, Omar Alghabra, qui devra fournir des recommandations par la suite.

La conclusion du rachat est attendue pour la fin de l’année 2022, si toutes les autorisations réglementaires sont obtenues.