Des survivants de la thalidomide abandonnés par Ottawa: Duclos veut que ça bouge

OTTAWA – Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos sermonne ses fonctionnaires pour qu’ils traitent humainement les survivants de la thalidomide.

«Le message est très clair : il faut que ce soit mieux fait et que ce soit fait plus rapidement», a déclaré le ministre Duclos au Journal ce matin, à la suite de la publication dans nos pages de témoignages de citoyens malmenés par le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST).

M.Duclos a déclaré avoir adressé un message ce matin même à Santé Canada et aux services d’actions collectives Epiq Canada, qui administre le programme, afin qu’ils fassent mieux et vite.

«Ce programme a été modifié en 2019 exactement pour les raisons qu’on a rapportées dans les médias : pour que ce soit plus simple et plus humain pour les gens d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin», a souligné le ministre.

C’est bien le message qu’avait compris Patrice Picard, né en 1965 avec une main en moins. Sa mère lui a indiqué avoir eu recours au médicament contre les nausées durant le premier trimestre de sa grossesse, mais il n’en a aucune preuve documentaire.

«Je me suis inscrit au PCSST en 2019 croyant enfin qu’un programme d’aide était possible malgré l’absence de preuves médicales», explique-t-il.

Et ce devrait bien être le cas indique au Journal une source gouvernementale proche du dossier.

«C’est le gouvernement libéral qui, en 2017, a changé ce programme pour le rendre plus flexible en matière de démonstration de la preuve», souligne-t-elle.

La source, qui ne peut être citée puisqu’elle n’a pas l’autorisation de s’exprimer publiquement sur ce dossier, explique que les demandeurs n’ont plus à démontrer «hors de tout doute raisonnable» que leur handicap est dû à la thalidomide. Ils doivent plutôt fournir des «preuves tangibles» que leur handicap est dû à la pilule distribuée aux femmes enceintes pour soulager les nausées.

M.Picard a ainsi passé avec succès la première étape de tri car sa date de naissance correspond et la nature de son handicap a été jugée compatible avec les blessures reconnues causées par la thalidomide.

Toutefois, il a été éliminé du programme d’indemnisation à la deuxième étape de tri, car l’algorithme ValiDATE qu’utilise l’État pour trier les demandeurs juge qu’il n’est pas un cas «probable».

Un juge de la cour fédérale a tranché le 9 août dernier qu’Ottawa ne pouvait éliminer les demandeurs sur la base de cet algorithme qui n’est qu’un outil de probabilité et ne peut donc remplacer un avis médical.

Mais M.Picard n’en savait rien avant un article publié dans le Journal aujourd’hui et personne à Santé Canada ne l’a informé de ce jugement en sa faveur, alors même qu’il a écrit au cabinet du ministre Duclos peu après le jugement pour demander de l’aide.

Interrogé aujourd’hui, le ministre de la Santé a fait son mea culpa.

«Ces algorithmes ne doivent pas exister. Les contacts doivent être entre des humains», a-t-il dit, indiquant qu’il n’est «pas normal» que les personnes rejetées par ValiDATE n’aient toujours pas été contactées et réintégrées dans le programme.

«On entend de la part des fonctionnaires que c’est l’objectif d’y arriver rapidement, mais ils doivent accélérer encore davantage leurs efforts» a pressé M.Duclos.