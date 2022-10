Tramway: Jonatan Julien promet d’être un « allié indéfectible » au maire de Québec

Le nouveau ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, promet d’être un « allié indéfectible » au maire de Québec Bruno Marchand dans plusieurs dossiers, incluant celui du tramway.

Jonatan Julien a été reçu à l’hôtel de ville de Québec par le maire, mercredi après-midi, pour une première « séance du travail ».

« C’est le fun...c’est comme un retour à la maison », a lancé l’ancien bras droit de Régis Labeaume. Ce dernier avait quitté la politique municipale en 2018 à la suite d’un célèbre accrochage avec l’ancien maire qui lui avait reproché de l’avoir « échappé » dans le dossier de la nouvelle centrale de police.

On connaît la suite. M. Julien a fait le saut en politique provinciale dans Charlesbourg et a été élu une première fois en 2018 avant d’être réélu cet automne.

Est-ce que le nouveau maire pourra compter sur lui dans le dossier du tramway ? « C’est le rôle que j’ai comme responsable de la Capitale-Nationale ! », a-t-il répondu au sortir d’une « très belle rencontre », pour reprendre ses mots.

« On a les mêmes objectifs »

« Le maire et moi, on a les mêmes objectifs sur le développement socioéconomique et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et je vais être un allié indéfectible sur ces objectifs-là », a-t-il lancé.

« Notre gouvernement est en faveur du projet de tramway, c’est on ne peut plus clair. On réitère que nous, c’est le projet de Réseau Express de la Capitale (REC) avec toutes ses parties (incluant le 3e lien et le tramway) puis on va travailler conjointement avec la mairie », a-t-il exposé, promettant d’être plus loquace demain.

M. Julien sera de retour à l’hôtel de ville jeudi matin pour participer à une annonce avec le maire sur la relance culturelle du centre-ville de Québec. Les deux hommes ont badiné devant les caméras mercredi et semblaient s’entendre comme larrons en foire. « Ça fait quelques fois qu’on se voit et on s’apprécie fortement », a indiqué M. Julien.