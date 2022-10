World Luxury Awards: le Fairmont Le Château Frontenac remporte le prix de l’hôtel de l’année

Le Fairmont Le Château Frontenac vient de se voir décerner le prix de l’hôtel de l’année 2022 au niveau mondial, par les prestigieux World Luxury Awards.

Les lauréats des World Luxury Awards ont été annoncés le 22 octobre dernier lors d’une soirée qui s’est tenue au Palais Swandor Topkapi, à Antalya en Turquie.

Ainsi, cette année, outre le prix au niveau mondial de l’hôtel de l’année 2022 décerné à Fairmont Le Château Frontenac, celui du spa de l’année 2022 a été décerné à AWAY Spa W Verbier situé en Suisse, celui du restaurant de l’année 2022 a été attribué à M.B at The Ritz-Carlton Abama, en Espagne, et le prix mondial de l’établissement de l’année a été remporté par Princess Cruises.

Dans un communiqué, l’équipe du Fairmont Le Château Frontenac s’est dite «ravie et extrêmement reconnaissante» de ce prix. L’hôtel situé dans le Vieux-Québec est également le lauréat mondial dans la catégorie «hôtel-château de luxe», et son restaurant gastronomique le Champlain est le lauréat pour la région de l’Amérique du Nord et Centrale dans la catégorie «restaurant gastronomique».

«En offrant aux clients des expériences extraordinaires dans l’un des châteaux les plus emblématiques du monde, les collègues du Fairmont Le Château Frontenac, passés et présents, contribuent grandement à positionner cette propriété parmi les meilleures», a déclaré le directeur général du Fairmont Le Château Frontenac.

Les World Luxury Awards récompensent chaque année les hôtels, les spas, les restaurants et les établissements de voyage pour l’excellence de leur service de classe mondiale. Les gagnants sont sélectionnés par le vote du public en ligne.

«De nombreux facteurs jouent un rôle dans la détermination du gagnant; la marque, le design, les installations uniques et la satisfaction globale des clients, tels que rapportés par les avis en ligne, ainsi que ce qui se reflète dans les votes reçus au cours de la période de vote annuelle de trois semaines. Cette année, l’accent a été mis sur l’environnement exceptionnel, le design élégant et l’excellence d’un service de niveau international», a fait savoir Jana Stoman, directrice exécutive des World Luxury Awards.