DUBÉ-CROTEAU, Claire



À Montréal, le 19 octobre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Claire Dubé, épouse de feu Fernand Croteau.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Manon et Lise (Michel) ainsi que ses petits-fils Jean-François, Nicolas et Olivier (Laurence), ses arrière-petits-enfants Luna et Frank, ses frères Arthur et Claude ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le vendredi 4 novembre, de 14h à 21h et le samedi 5 novembre à 9h, à la résidence funéraireLe service aura lieu le samedi 5 novembre à 11h, en l'église Saint-Jean-Baptiste rue Rachel entre les rues Henri-Julien et Drolet.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.