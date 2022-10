Air France et KLM lancent leur première carte de crédit au Canada

Air France et KLM ont lancé jeudi leur première carte de crédit au Canada avec leur partenaire, la Financière Brim, et qui offrira aux Canadiens la possibilité de gagner des Miles Flying Blue avec leurs achats quotidiens.

«Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle carte Air France KLM World Elite Mastercard, a déclaré Benjamin Lipsey, Directeur de la fidélisation des clients chez Air France KLM, et d’offrir à nos clients canadiens des améliorations qui leur permettront de faire évoluer leur statut Flying Blue plus rapidement et leur donneront la possibilité de gagner des Miles Flying Blue supplémentaires sur leurs achats quotidiens».

Les titulaires de la carte pourront donc gagner plus de Miles et plus de points d’expérience (XP), bénéficier d’une assurance voyage complète et de WiFi gratuit, et ce, sans frais annuels jusqu’au 15 décembre 2022.

Les Miles accumulés pourront être échangés pour des billets, des surclassements ou des options complémentaires de voyage, pour des achats chez des partenaires ou pour faire des dons de Miles à une cause caritative ou de développement durable.

«Brim est ravie de s’associer à Air France et KLM, des marques de voyage de renommée internationale afin d’offrir leur toute nouvelle Mastercard aux Canadiens, a indiqué Rasha Katabi, fondatrice et présidente-directrice générale de la Financière Brim. Les détenteurs de cartes ont accès à la plateforme multifonctionnalités de Brim intégrée au programme Flying Blue.»

Le programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 17 millions d’adhérents.

La nouvelle carte Air France KLM World Elite Mastercard est disponible en version virtuelle ou matérielle.