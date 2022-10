Bâtons d’argent: les Blue Jays bien en vue

Six joueurs des Blue Jays de Toronto, dont Vladimir Guerrero fils, sont en lice pour l’obtention d’un Bâton d’argent dans le baseball majeur cette année.

Celui évoluant au premier coussin fera la lutte à Nathaniel Lowe, des Rangers du Texas, et Anthony Rizzo, des Yankees de New York, à sa position dans la Ligue américaine. Guerrero fils a aidé les siens à atteindre les éliminatoires grâce à ses 32 circuits et 97 points produits en saison régulière.

Les autres porte-couleurs des Jays ayant espoir de gagner un prix pour leur rendement offensif sont Matt Chapman (troisième but), Bo Bichette (arrêt-court), Alejandro Kirk (receveur), George Springer (frappeur désigné et voltigeur) et Teoscar Hernandez (voltigeur).

Chez les joueurs de champ extérieur, Aaron Judge (Yankees), nouveau détenteur de la marque des circuits dans l’Américaine, figure parmi les candidats. Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles, se trouve dans deux catégories, soit celle du joueur d’utilité et celle du frappeur de choix.

Du côté de la Nationale, plusieurs noms connus apparaissent sur la liste des athlètes qui ont reçu le plus de votes de la part des gérants et instructeurs pour atterrir parmi les finalistes. Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles, voltigeur), Albert Pujols (Cardinals de St. Louis, frappeur désigné), Juan Soto (Padres de San Diego, voltigeur), Freddie Freeman (Dodgers, premier coussin), Manny Machado (Padres, troisième but) et Pete Alonso (Mets de New York, premier but) ont été retenus.

Les récipiendaires seront dévoilés en novembre.