Découvrir le monde de la motoneige et du quad

Si vous désirez tout savoir sur ce qui va se passer cet hiver dans le monde de la motoneige et du quad, prenez le temps de visiter le Grand salon de la motoneige et du quad, qui effectue un retour après trois ans d’absence.

Ce rendez-vous très spécial se tiendra les 4, 5, 6 novembre prochain, au Centre de foires d’ExpoCité.

« Après le toit du Centre de foires qui a été soulevé par des vents violents et deux années de pandémie, je dois vous dire que nous sommes particulièrement heureux d’être de retour à Québec, explique l’un des promoteurs, Yves Watier. En compagnie de mon associé Pierre Harvey, nous avons travaillé à réunir sous un même toit tout ce qui peut intéresser les consommateurs. »

La taille du salon est quand même impressionnante.

« Tout l’espace disponible est utilisé. Nous n’avons plus aucun kiosque à louer depuis plus de 15 jours. Vraiment, que ce soit au niveau des motoneiges, des quads, des équipements, des vêtements, des destinations et plus, tout sera sur place pour les visiteurs. »

Les motoneigistes pourront découvrir tous les modèles BRP, Yamaha et Polaris dans les kiosques corporatifs. « Seule la compagnie Arctic Cat a choisi de ne pas venir au salon de Québec. Les consommateurs pourront découvrir les modèles de cette compagnie dans des kiosques de concessionnaires », ajoute Watier.

QUADS ET FÉDÉRATIONS

Les amateurs de quads ne seront pas en reste avec la présence des grands manufacturiers comme Yamaha, Honda, Polaris, CF Moto et Segway, en plus d’autres compagnies qui auront de nouveaux modèles à vous présenter. De nombreux kiosques d’accessoires offriront tout ce que vous pouvez ajouter à vos véhicules.

Après de nombreuses années de négociations, pour la première fois les deux fédérations seront présentes.

« Nous sommes très fiers de les accueillir parmi nous, dit Watier. Les amateurs de motoneiges pourront discuter avec les gens de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, alors que les quadistes rencontreront les représentants de la Fédération québécoise des clubs quad. La présence de ces deux intervenants de premier plan dans leur milieu respectif a fait en sorte que plusieurs clubs ont décidé de participer au salon. »

Il y aura aussi Laplante Groupe auto de Québec, avec camionnettes et VUS. Roulottes Chaudière sera sur place pour présenter sa nouvelle unité entièrement isolée, pour la pratique des sports d’hiver.

Ce qui distingue le salon de Québec, en plus d’être le plus gros du milieu, c’est qu’il est transactionnel.

Cela signifie que les visiteurs vont pouvoir faire des transactions en achetant des motoneiges, des quads, des pièces, des vêtements, et même réserver une ou des destinations pour l’hiver prochain.

UN SALON TRANSACTIONNEL

Les promoteurs ont organisé un carrefour touristique plus grand, où se trouveront des représentants de 10 associations touristiques. Durant le salon, on procédera au tirage de plus de 5000 $ en valeur totale de forfaits touristiques. Vous pourrez aussi en profiter pour vous procurer des vêtements et des accessoires 2022-2023.

Dans le passé, il y avait une section réservée à la vente de motoneiges et de quads usagés. « Malheureusement, il n’y aura pas cette section, cette année, tout simplement parce que les concessionnaires n’ont pas ou presque pas de véhicules usagés, raconte Watier. Cependant, les amateurs pourront s’informer aux différents kiosques des concessionnaires parce que plusieurs nous ont mentionné qu’ils auront quelques modèles à vendre. »

Encore cette année, les promoteurs ont décidé de revenir avec leur méthode du bracelet. Cela signifie que vous n’aurez qu’à payer une seule fois le prix d’entrée, soit 15 $ pour les adultes et 10 $ pour les 14-18 ans, pour visiter le salon durant les trois jours de l’événement.