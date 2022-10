Deux gamays valent mieux qu’un

Le premier vient de Morgon, sans doute le mieux connu des dix crus du nord du Beaujolais. Le second vient d’une petite appellation obscure, située à l’extrémité est de la vallée de la Loire, la Côte Roannaise. Délicieux chacun à sa manière. Santé!

Antoine Sunier, Morgon 2020, France

35,50$ - Code SAQ 14984231 – 12% - <1,2 g/L – Biologique

Après quelques années à arpenter les vignobles de la région, Antoine Sunier a eu accès à de vieilles parcelles cultivées en bio dans les appellations Régnié et Morgon. Cette cuvée est issue de vignes d’une soixantaine d’années plantées dans les sols rocailleux du lieu-dit Grand Cras, dans la partie sud de Morgon. Antoine Sunier vinifie le tout en grappes entières (8 à 15 jours) et fermente à basse température, avec les levures indigènes et de faibles doses de SO2. Le vin est ensuite élevé pendant huit mois dans des fûts bourguignons neutres. Son 2020 révèle tout le charme fruité du gamay; la texture est soyeuse et coulante, avec un jeu subtil entre corps et souplesse. Finale savoureuse et gorgée de cerise rouge bien mûre, de fleurs et de poivre. Servir dès maintenant autour de 15°C.

**** $$$

La Côte Roannaise est une minuscule appellation située dans les contreforts du Massif central, à un jet de pierre – ou plutôt une chaîne de collines – du mont Brouilly. Ce n’est donc pas un hasard si le gamay, cépage du Beaujolais, a trouvé sur ces coteaux granitiques un terrain de jeu rêvé.

Domaine Sérol, Côte Roannaise 2020, Oudan, France

28,70$ - Code SAQ 14721669 – 13% - 1,7 g/L – Biodynamie

Cette cuvée provient de la première parcelle plantée par Stéphane Sérol, sur le coteau granitique d’Oudan, entre 400 et 450 m d’altitude. Vinification avec 40% de grappes entières et élevage de 11 mois en cuve de bois de 60 hectolitres. Le 2020 séduit dès le premier nez avec une profusion de fruits rouges et noirs frais, auxquels s’ajoutent des notes confites. La bouche est à la fois gourmande et aérienne, généreuse en saveurs, mais posée sur une texture fraîche et pimpante de jeunesse. Sous cette légèreté initiale, une fin de bouche un peu plus compacte, relevée d’amers délicats et de poivre long. À boire à table, d’ici 2028.

**** $$ 1⁄2