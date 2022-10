Don d’organes: les Canadiens y sont favorables, mais ne le disent pas

Une grande majorité de Canadiens (84 %) sont favorables au don d’organes et de tissus, mais seulement 43 % sont inscrits à un registre, selon un sondage mené par Research Co.

• À lire aussi: Cibler les jeunes Québécois pour sensibiliser au don d’organes

• À lire aussi: Dons d’organes: les Suisses votent sur le consentement présumé

Les résultats, publiés mardi, révèlent que 68 % des Canadiens interrogés ont affirmé vouloir faire don de leurs organes et tissus après leur mort, alors que 21 % y sont opposés et 11 % n’ont pas encore pris de décision.

Parmi les 84 % de Canadiens qui se disent favorables au don d’organes et de tissus, les plus nombreux sont âgés de 55 ans et plus (92 %), suivis par les 35 à 54 ans (84 %) et les 18 à 34 ans (78 %).

Sur le plan géographique, les résidents du Canada Atlantique sont les plus susceptibles de donner leurs organes (79 %), suivis par ceux de la Colombie-Britannique et de l’Alberta (71 % chaque), de la Saskatchewan et du Manitoba (69 %), du Québec (66 %), et de l’Ontario (64 %).

Pourtant, parmi les sondés qui y sont favorables, seuls 43 % sont inscrits sur les listes de donneurs d’organes. Cette inscription se traduisant généralement par un «consentement explicite» inscrit sur la carte de santé ou le permis de conduire.

Certaines juridictions étrangères ont mis en place un système «d’inscription active des donneurs», qui prévoit que toute personne de plus de 18 ans est considérée comme donneuse d’organes, sauf si la personne a signifié son opposition. La Nouvelle-Écosse a mis en place un système similaire en janvier 2021.

D’après le sondage, 65 % des Canadiens souhaitent que leur province instaure un système de ce type.

Ce sondage a été mené du 1er au 3 octobre 2022, auprès d’un panel de 1000 adultes canadiens.