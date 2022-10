Immeuble mal construit: la RBQ ajoute à leur cauchemar

Les tuiles continuent de tomber sur la tête de 16 propriétaires de condo d’un immeuble mal construit il y a 30 ans à Saint-Jérôme. Après avoir chacun investi 40 000$ pour des travaux d’urgence, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) les force maintenant à allonger 8000$ par unité.

• À lire aussi: 48 propriétaires de condo devront évacuer leurs immeubles mal construits

• À lire aussi: Pas d'aide de la Ville de Saint-Jérôme pour les 48 propriétaires dans de beaux draps

«Les gens n’ont plus d’argent. Personne n’est capable de payer ça», déplore le président du Syndicat de la copropriété du 640 rue Castonguay, Claude Beauvais.

L’immeuble compte 16 logements de quatre pièces d’une valeur d’environ 200 000$ chacun. Il est en si mauvais état que la valeur totale des travaux est estimée à 4,2 millions $, soit 262 000$ par logement.

Le Journal a exposé la situation le mois dernier.

À la suite de notre article, des inspecteurs de la RBQ sont allés évaluer l’état de l’immeuble ainsi que de deux autres identiques situés juste à côté, au 600 et au 620 de la même rue.

Résultat? Dans un avis de correction envoyé le 24 octobre, l’organisme public demande aux 16 copropriétaires du 640, rue Castonguay de corriger les non-conformités énumérées.

Ces travaux, estimés à 120 000$, soit 8000$ par unité, doivent être réalisés dans un délai de 30 jours, sans quoi les propriétaires s’exposent à des amendes de 1000$ à 6000$.

«Je ne comprends pas la mission de la RBQ. Ils n’inspectent pas quand c’est en construction, mais ils viennent inspecter après, et c’est nous qui devons payer pour ce qu’ils n’ont pas vérifié», lance M. Beauvais.

Le chauffeur d’autobus dans la cinquantaine s’est déjà relogé au début du mois d’octobre, de peur de voir son plafond littéralement lui tomber sur la tête.

Des 16 propriétaires du 640, ils ne sont plus que 7 à vivre dans l’immeuble, d’ailleurs.

Afin d’éviter les amendes, ils devront tous avoir quitté les lieux avant le 23 novembre. «Car on va voter “non” à dépenser 8000$ chacun, c’est bien évident. On a déjà assez payé, on n’est pas riches», dit-il.

Une rencontre est prévue avec le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, le 8 novembre prochain, mais les espoirs de recevoir son aide sont minces.

M. Chassin a expliqué au Journal le mois dernier qu’il s’agit «d’un problème d’ordre privé».

Quant à la Ville, elle est du même avis et n’offre aucune aide aux 48 copropriétaires des trois immeubles, qui sont laissés à eux-mêmes.