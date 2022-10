Jeux olympiques: la candidature de Vancouver frappe un mur

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a indiqué jeudi dans un communiqué qu’il n’apporterait pas son soutien à la Ville de Vancouver pour l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.

Le projet de candidature porté par quatre Premières Nations avait été accepté par le conseil municipal vancouvérois en juillet dernier. La ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, Lisa Beare, a toutefois refusé l’offre de ce comité, évaluant que les coûts seraient trop importants à soutenir.

De plus, on juge du côté du gouvernement que la tenue de rencontres de la Coupe du monde de soccer de 2026 et des Jeux Invictus de 2025 placera déjà Vancouver sous les feux de la rampe dans la prochaine décennie.

«Il y a des milliards de dollars en coûts directs, et les risques potentiels de garantie et d’indemnisation liés à ce projet pourraient compromettre la capacité de notre gouvernement à faire face aux pressions auxquelles sont actuellement confrontés les Britanno-Colombiens», a soutenu Mme Beare.

Du côté des nations Lil’wat, Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh, qui portaient le projet sur leurs épaules, c’est une déception. Cette initiative se voulait un pas vers la réconciliation. Le gouvernement a néanmoins gardé la porte ouverte pour de futurs partenariats et le dialogue avec les Premières Nations.

Les villes et régions qui souhaitent accueillir les Jeux de 2023 doivent soumettre leur candidature au Comité international olympique d’ici février prochain.