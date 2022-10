«La cour d’école est pleine»: lutte, résilience et espoir

Si pour élever un enfant, il faut un village, où est ce village quand les élèves sont aux prises avec des difficultés? C'est la question que s'est posée Jannie-Karina Gagné, qu'on a pu découvrir lors des deux premiers volets de «La cour est pleine».

Maman de trois enfants aux besoins particuliers, Jannie-Karina s’est, dans cette nouvelle variante «La cour d'école est pleine», lancé la mission de comprendre où le bât blesse dans le système d’éducation et, surtout, de chercher s’il existe des solutions pour répondre aux besoins de tous les enfants.

À travers ces trois nouveaux épisodes de 45 minutes, elle va à la rencontre de familles qui ont des enfants aux besoins particuliers, mais discute aussi avec de nombreux intervenants scolaires, spécialistes et enseignants, qui dressent avec elle l’état des lieux du système, des besoins et des manques. On y aborde entre autres les délais d’attente, les bris de services, les lacunes en matière de ressources spécialisées, mais aussi les Labs-écoles et «les écoles de demain».

Ses rencontres et ses discussions à la maison avec son conjoint, Jean-Nicolas Verreault, ainsi qu’un bref arrêt en Finlande, la mèneront jusqu’à s’assoir avec l’ancien ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

Pourquoi la Finlande?

Jannie-Karina s’est rendue en Finlande pour comprendre pourquoi le système finlandais est toujours cité comme exemple de réussite et comment le pays scandinave répond aux besoins particuliers des enfants. On y visite notamment avec elle une école modeste de la ville de Jyväskylä.

L’un des enseignants y explique que là-bas l’école valorise réellement le développement des enfants et leur estime en offrant, en plus des matières de base, différents cours techniques, par exemple de menuiserie, de cuisine, d’art, directement inclus dans le cursus. Les élèves apprennent en s’amusant, dans une classe ludique, mais simple, où deux ou trois adultes collaborent pour aider les enfants et appuyer l’enseignant.

L’enseignant précise aussi que la Finlande a fait le choix de société de mettre l’école et les élèves au centre, où, quel que soit l'enjeu, dès le primaire, tous les élèves ont accès au même portail jumelant système de santé et d’éducation, entre autres pour faciliter le partage de l’information quand vient le temps de rencontrer des spécialistes. La Finlande a ainsi compris que, diagnostique ou non, chaque élève est unique et la façon d’enseigner ne peut être un bloc monolithique. De sorte que les évaluations servent à évaluer les notions acquises individuellement et non à noter l’élève par rapport aux autres. Qu’ils aient ou non un trouble, les enfants sont d’ailleurs tous dans la même classe bien qu’ils évoluent à leur rythme.

La série documentaire, dite d’opinion, met en lumière la détermination des parents qui refusent d’abandonner leurs enfants dans le système, au risque parfois d’y sacrifier leur propre santé. Comme pour les volets précédents, cette série documentaire est touchante, lumineuse et bienveillante.