Les adresses du Cuisinomane: Bars à bonbons à découvrir

Marchants de bonheur, de petits plaisirs coupables, de petits secrets dont vous seul êtes le maître. On s’y rend pour faire (ou se faire) plaisir, pour se remonter le moral, pour célébrer une petite victoire... ou simplement lorsque le cœur nous en dit !

Si toutes les raisons sont bonnes pour visiter une confiserie, la veille de l’Halloween ne fait certainement pas exception.

Partez à la découverte de ces adresses qui vous feront retomber en enfance !

KandJu

L’entreprise d’ici KandJu avait un objectif très clair lorsqu’elle a inauguré sa première boutique à Saint-Césaire (Montérégie) en 2013 : rehausser l’expérience magasinage de bonbons en magasin, mais aussi en ligne, à la maison. On peut dire mission accomplie, car ils ont vraiment réussi à créer un univers où l’on prend autant de plaisir à magasiner ses bonbons comme on le fait pour des cadeaux d’anniversaire. Que ce soit pour l’Halloween, Pâques, la Saint-Valentin ou Noël, chaque fête annonce une collection spéciale. De quoi manger des bonbons toute l’année !

►kandju.com/fr

►KandJu compte maintenant 9 boutiques partout au Québec

Chez Bonbons Comme Autrefois

Situé à La Prairie, Chez Bonbons Comme Autrefois a pour mission de répandre le bonheur, une visite à la fois. Entre les paquets cadeaux, les bonbons d’antan, les chocolats en vrac, les confiseries et même les jouets, il y a effectivement de quoi se procurer sa petite dose quotidienne de bonheur. On aime le côté rustique et chaleureux de l’endroit.

►chezbonbons.ca

►163 chemin de Saint-Jean, La Prairie

Le Petit Dep

Le Petit Dep est probablement le seul dépanneur au Québec pour lequel tous les enfants ET les adultes prennent autant de plaisir à y mettre les pieds. C’est en voyant le piètre état de plusieurs dépanneurs du quartier que Magda Sleza décida, en 2015, de fonder « son » dépanneur de rêve qui, au fil des années, deviendra une belle vitrine de produits d’artisans d’ici, incluant jujubes et bonbons !

►lepetitdep.ca

►179 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

►300 rue de la Montagne, Montréal

►461 rue Saint-Sulpice, Montréal

►3035 boulevard le Carrefour, Laval

Oscar

Vos rages de sucre ne seront plus jamais les mêmes après avoir visité Oscar. Avec pas moins de 500 variétés de bonbons, de jujubes, de chocolats, de noix et de biscuits d’ici et d’ailleurs, il peut être dangereux d’y passer trop de temps. D’ailleurs, saviez-vous qu’Oscar régale les Montréalais depuis 1929 ? Cela fait de l’entreprise familiale une réelle institution à visiter à Montréal.

►www.oscar.qc.ca

►6356 rue St-Hubert, Montréal

►3755 rue Ontario, Montréal

Confiserie Pinoche

Tous ceux ayant déjà habité le quartier Montcalm ont probablement déjà mis les pieds dans l’univers gourmand de monsieur Pinoche. Et ceux qui n’ont jamais franchi la porte en ont certainement déjà salivé ! Faisant partie du décor de l’avenue Cartier depuis près de 30 ans, cette confiserie est non seulement le paradis des Jelly Beans, mais aussi de nougats de l’île d’Orléans, de chocolats, de café et de peluches. Vous aurez compris, c’est une destination de choix pour des cadeaux de dernière minute.

►pinoche.net

►1048 avenue Cartier, Québec

Le Shack à Snack

La boutique Shack à Snack renferme une quantité innombrable de jujubes, de boissons, de croustilles et de bonbons rares baptisés « exotiques », signifiant qu’ils sont soit importés ou fabriqués en édition limitée. Attention, si c’est effectivement une mine d’or pour les curieux et les dents sucrées, chaque boutique renferme plus de 1000 produits différents : il y a de quoi arriver préparé psychologiquement.

►leshackasnack.com

►5000 3e Avenue Ouest, Québec

►9130 boulevard de l’Ormière, Québec

Bübü

Ouvert à l’été 2022, Bübü est le tout dernier magasin de bonbons à avoir ouvert ses portes à Montréal. Dans cet univers fantastique et plutôt amusant, on peut dénicher plusieurs friandises en collection limitée ou importées de partout dans le monde.

Pour l’Halloween, l’équipe réserve plusieurs surprises et gratuités aux clients. Voici une belle occasion de découvrir l’endroit ! (Événement du 29 au 31 octobre)

►bonbonsbubu.com

►4415 rue Saint-Denis, Montréal

Confiserie C’est si Bon

La confiserie C’est si Bon est l’exemple parfait que les sucreries, c’est autant pour les adultes que pour les enfants. Laissez l’équipe d’experts vous guider à créer votre propre bar à bonbons, qui sera d’adon autant pour un « shower », un mariage ou une fête d’enfants.

Puisqu’il peut parfois être angoissant de choisir parmi l’impressionnant éventail de gâteries, un petit conseil : dirigez-vous vers les ensembles cadeaux plutôt chics.

►csibon.ca/

►250 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.