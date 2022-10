Merci pour cette chronique

Moi et mon amie lisons votre Courrier du Journal de façon régulière. Ça nous permet d’avoir une bonne idée des combats que les gens mènent au quotidien, et ainsi nous faire une idée générale de ce qui se passe dans notre société. Et c’est très précieux, croyez-moi ! Vous rendez service à beaucoup de monde, en particulier à ceux et celles qui, autrement, n’auraient aucun moyen pour percer le monde d’aujourd’hui. Bravo pour vos commentaires sensés et continuez à faire ce service social si nécessaire.

JM Desbiens

Merci de ce chaleureux témoignage du genre de ceux qui sont les bienvenus quand le moral tombe dans les valeurs négatives.