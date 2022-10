Météo au Québec: temps plus frais et venteux pour jeudi

Après les records de chaleur historiques enregistrés mardi, le temps s’annonce plus frais et venteux avec plus de nuages que de soleil pour la journée de jeudi à travers presque tout le Québec.

Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages pour les secteurs du sud du Québec, notamment à Montréal où le mercure ne dépassera pas les 12 degrés, le tout accompagné de rafales de 60 km/h.

À Québec, en Estrie et en Beauce, des conditions similaires prévaudront, même s’il fera beaucoup plus frisquet, alors que dans les secteurs un peu plus au nord les quelques averses du matin laisseront place à des vents forts.

L’île d’Anticosti sera secouée par des vents forts qui souffleront jusqu’à 90 km/h jeudi après-midi jusqu’en fin de soirée, selon les prévisions de l’agence fédérale qui a émis un avertissement à cet effet.

Dans l’est du Québec, le temps sera généralement plus nuageux avec 40 % de probabilité d’averses en matinée, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, voire quelques averses à Sept-Îles, mais les températures pourraient atteindre 15 degrés par endroits.