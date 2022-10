Meurtre à Stoneham: deux hommes liés au monde des stupéfiants arrêtés

Les autorités ont arrêté deux individus dans l’affaire du meurtre d’Achraf Thimoumi, dont le corps avait été retrouvé dans une voiture dissimulée à Stoneham-et-Tewkesbury, en aout dernier.

Les suspects originaires d’Albanel et de Normandin, au Lac-Saint-Jean, ont été appréhendés mercredi par la Sûreté du Québec (SQ). Les deux hommes âgés de 34 et 35 ans sont Éric Guénette et Keven Prévost-Bouchard. Ils vont comparaître par visioconférence dans le district de Québec, jeudi matin.

Le meurtre serait relié au monde des stupéfiants, selon le corps de police provincial, qui n’a pas donné davantage de détails à cet effet.

Le ressortissant étranger âgé de 20 ans et originaire du Maroc, Achraf Thimoumi, avait été retrouvé sans vie, tué par balle, sur le chemin des Familles à Stoneham, le 8 aout dernier.

Sa dépouille avait été dissimulée dans une voiture, cachée à l’abri des regards. C’est un adolescent qui revenait d’une balade en vélo qui a découvert la victime ensanglantée. D’après des témoins, plusieurs coups de feu avaient été entendus durant la nuit.

Le corps de M. Thimoumi a été rapatrié au Maroc le 16 août dernier. Il avait émigré au Canada en 2019 afin de poursuivre des études.

Lourd passé criminel

Keven Prévost-Bouchard a été arrêté au début du mois de septembre pour des accusations de vol qualifié en utilisant une arme prohibée, menace de mort et utilisation d’une arme à feu dans un dessein criminel et avoir déchargé cette arme de calibre .12.

Il était revenu lundi pour son enquête sur remise en liberté. Il cumule plus de 50 antécédents criminels depuis 2012.

De son côté, Éric Guénette avait été trouvé coupable d'introduction par effraction dans un dessein criminel, de fraude, de vol et de conduites avec les capacités affaiblies en 2007.

Après avoir purgé sa peine de 12 mois – et avant sa comparution de jeudi – il n'avait plus remis les pieds dans un palais de justice.

