Montréal hausse le ton contre Postes Canada

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuyée par les 85 municipalités membres de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), réclame de Postes Canada qu’elle cesse immédiatement la distribution des circulaires publicitaires sur son territoire et respecte, ce faisant, la réglementation municipale en la matière.

« L’autonomie des villes est importante. Nos citoyens se sont prononcés et veulent qu’on protège la planète et donc qu’on réduise à la source. (...) Le modèle (de Postes Canada) basé sur le gaspillage, on n’en veut pas à Montréal», a déclaré la mairesse Plante en conférence de presse ce matin, devant 16 tonnes de ballots de circulaires.

16 tonnes de circulaires seraient l’équivalent en quantité de ce qu’a commencé à distribuer Poste Canada, chaque semaine, dans le seul arrondissement de Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Mme Plante juge cette situation inacceptable et interpelle de front la société des postes et les élus du gouvernement du Canada, afin qu’elle respecte la juridiction de Montréal en la matière.

Pour mémoire, en avril dernier, dans la foulée d’une victoire en justice de la ville de Saint-Jérôme en la matière, la Ville de Montréal a adopté un règlement restreignant la distribution d’imprimés publicitaires aux seuls citoyens qui en exprimeront le désir. Le modèle proposé d’adhésion volontaire (opt-in) devait entrer en vigueur en mai 2023.

TC Transcontinental, l’imprimeur responsable de la distribution de ces circulaires, a rapidement répliqué en soutenant que cette formule était incompatible avec la distribution du Publisac. Jouant d’astuce, afin de contourner le nouveau règlement de Montréal, TC Transcontinental s’est par la suite tourné vers Postes Canada afin qu’elle se charge de la distribution de son Publisac.

Les choses ne s’arrêteront pas là, prévient la mairesse Plante, qui interpelle directement Postes Canada, le gouvernement fédéral et l’ensemble des entreprises clientes de TC Transcontinental -nommément, entre autres : les Pharmacies Jean-Coutu, Pharmaprix, Canadian Tire, Home Hardware, Metro, etc. – afin que cesse cette pratique qu’elle qualifie d’«archaïque».

